Ny sensor giver Philips Hue en hjælpende hånd

Ekstra Bladet dækker de største nyheder fra CES 2019.

CES 2019 foregår i Las Vegas og er en af verdens største it-messer. Officielt er messen åben fra 8. til 11. januar.

Som i tidligere år vil fladskærme og biler fylde rigtigt meget på messen. 8K-fjernsyn er allerede lanceret i 2018, men ventes at blive vist i en række af nye udgaver på CES 2019. Selvkørende biler og grønne biler bliver der ligeledes mange bud på.

Kunstig intelligens i smarte hjem og stemmestyrede enheder med Google Assistent, Siri eller Amazons Alexa er store teknologier på CES i år.

5G, som er lynhurtigt mobilt internet, vil der blive talt meget om på CES, men forvent ikke at 5G kommer til at betyde ret meget for dig hverken i år eller næste år.

Vanen tro fylder mobiltelefoner - udover 5G - ganske lidt på CES 2019 sammenlignet med for eksempel trådløse enheder til lyd, bærbare computere og naturligvis helt ny brug af teknologi, som vi aldrig har set før.

