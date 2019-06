Ny smarthub til Danmark

Techgiganterne satser i år stort på de stemmestyrede tjenester. Og på at blandt andre de danske forbrugere vil tage dem til sig.

Således lancerede Google for nogle uger siden din visuelle udgave af tjenesten kaldet Google Nest Hub på syv tommer. Nu følger kinesiske Lenovo så efter med deres Smart Display, der udover en større skærm på 10 tommer i Full HD også har indbygget kamera.

God billedramme

Udfordringen med begge hubs er imidlertid, at du er tvunget til primært at bruge stemmen, hvilket er lidt ulogisk i de situationer, hvor du med touch meget nemmere kunne navigere gennem for eksempel YouTube.

Fordelen ved teknologien er dog, at den visuelt understøtter Google Assistent på en god måde, samtidig med, at du kan bruge enhederne til at vise klokken eller som billedramme.

Udover modellen på 10 tommer sælges Lenovos Smart Hub også i en mindre otte tommers udgave fra onsdag 3. juli.

