Ny smitteapp får det svært

NYHEDSANALYSE: Danmark får sin egen corona-smitteapp i dag - erfaringer fra andre lande viser, at effekten kan ende med at blive meget lille

De kommende dage og uger vil regeringen og sundhedsmyndighederne herhjemme investere mange kræfter og endnu flere penge på at få dig til at downloade den nye corona-smitteapp kaldet 'smitte|stop'.

Den er netop blevet lanceret på et pressemøde med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og skal virke som en anonym digital detektiv, der kan advare, hvis du har været tæt på en smittet. Og der bliver i den grad brug for at få mange danskere til at bruge appen.

- Vores mål er selvfølgelig, at så mange som muligt downloader den her app. For jo flere der gør det, jo bedre virker den, siger han.

- Kontaktopsporing er helt centralt, hvis vi skal have et samfund, der er åbent. Og det her våben kan vi bruge til at opspore de ukendte smittekæder, forklarer han og fremhæver den smitte, der skete ved en stor demonstration forleden.

- Her vil appen være et vigtigt supplement til opsporing.

Vigtig melding fra Dataetisk Råd. Tak for samarbejde og rådgivning i, hvordan vi sikrer privacy og beskytter brugerens data Vi præsenterer appen til at finde de skjulte smittekæder her til formiddag.#covid19dk https://t.co/TOiyx7iCKT — Magnus Heunicke (@Heunicke) June 18, 2020

Tæt på ubrugelig

Erfaringerne fra andre lande, som har lanceret lignende apps, viser imidlertid, at appen får det svært. På blandt andet Island, hvor appen ellers er forholdsvist meget udbredt i befolkningen, har effekten nemlig været særdeles begrænset.

Myndighederne her er tæt på at kalde den ubrugelig sammenlignet med effekten af målrettet, manuel smittesporing, hvor blandt andet mennesker i risikogrupper spores.

- Jeg vil sige, at den har vist sig brugbar i nogle få sager.

- Men det har ikke være en 'game changer' for os, siger Gestur Pálmason, der er ansvarlig for den digitale smittesporing på Island til Technology Review.

Sådan fungerer appen Her kan du læse mere om, hvordan dine data bliver behandlet i appen: Når man bruger appen, kan hverken andre brugere eller myndighederne se, hvem man er, hvor man har været, eller hvem man har været tæt på. Hvis man giver samtykke til det, bruger appen telefonens bluetooth-forbindelse til at registrere personer, der bruger appen, som man opholder sig i nærheden af. Disse oplysninger indsamles og lagres derefter på telefonen: - Det tilfældige id-nummer, som ens telefon genererer, når den kører appen. - De tilfældigt genererede id-numre fra andre telefoner, der kører appen, hvis man er i nærheden af dem. - Oplysninger om, at man har været i kontakt med en person, der igennem appen gør opmærksom på, at vedkommende er smittet med coronavirus. Hverken Styrelsen for Patientsikkerhed eller andre har adgang til disse oplysninger. Oplysninger om, hvilke telefoner man har været i nærheden af, slettes efter 14 dage fra ens telefon. Hvis man testes positiv med coronavirus, kan man registrere det i appen ved at logge ind med NemID. Dermed tjekkes det, at man rent faktisk har fået foretaget en positiv coronatest. Oplysningerne, der indsamles gennem login med NemID slettes efter 24 timer. Styrelsen for Patientsikkerhed kan bruge oplysninger fra appen i anonymiseret form til statistiske formål. Eksempelvis til at se hvor mange der har downloaded appen, eller hvor mange der giver besked om smitte gennem appen. Hvis der laves ændringer i, hvordan myndighederne behandler oplysningerne fra appen, vil man blive informeret om det gennem appen. Kilde: www.smittestop.dk Vis mere Luk

I Tyskland lancerede myndighederne mandag landets nye app til at smittespore. Torsdag fulgte Danmark efter. Foto: Hannibal Hanschke/Ritzau Scanpix

Her tøver de

Samme erfaringer har man i Australien, hvor landets smitteapp ellers blev solgt som et afgørende våben i kampen mod corona. Ifølge The Guardian var der i slutningen af maj blot fundet en enkelt smittet.

Problemet er, at befolkningen her har været skeptisk over for appens effekt og for få har downloadet og brugt den.

Også i Storbritannien er man tilbageholdende over for en smitteapp og har trods tidligere løfter fortsat ikke lanceret den. Planen er nu at lancere den til vinter, men det er ifølge The Guardian ikke 'en prioritet for regeringen.'

Du kan finde den nye app til Apples enheder her og til Android her.

