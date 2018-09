Ny software til iPhone i dag: Overvåger dit tidsforbrug tæt

iPhone, iPad og iPod Touch får i dag den årlige, store opdatering.

Apple frigiver i løbet af mandag sit mobile styresystem iOS 12, der de seneste måneder har været i betatest hos millioner af almindelige brugere og udviklere. Men nu kan alle brugere altså hente softwaren, hvis de tør.

Det kan også give mening at vente et par uger og at se, hvordan det går for alle andre.

Inspiration fra iPhone X

Den største ændring - udover en opstramning af dine enheders evne til at fungere hurtigt og uden at bruge for meget strøm - er designet af både iPhone og iPad.

Inspirationen kommer tydeligt fra iPhone X, hvilket betyder, at dit kontrolcenter nu skal hentes fra højre øverste hjørne og ikke længere fra bunden. Og det kræver lidt tilvænning, viser vores betatest af systemet.

Ny smart funktion

På iPad møder du en række af de gestures - eller bevægelser - som er klassiske for iPhone X.

En markant forbedring er samtidig, at du nu kan fjerne notifikationer i grupper og ikke skal klikke dem væk enkeltvis.

Har du for eksempel notifikationer for en række af mails, bliver de grupperet og kan fjernes med et klik.

Du kan på samme måde fjerne samtlige notifikationer, hvilket har været meget en meget efterspurgt funktion.

Sådan opdaterer du til iOS 12 Hvis din mobile Apple-enhed i dag understøtter iOS 11, kan du også bruge iOS 12, når styresystemet snart bliver frigivet. Det betyder, at for eksempel iPhone 5S og iPhone SE får iOS 12. Det samme gør en række af ældre iPads som iPad Mini 2 og iPad Air. Selv iPod Touch (6. generation) får det nye styresystem fra Apple.

Begræns tidsforbruget

På både iPad og iPhone får du også et overblik over, hvor meget tid du bruger på dine enheder. Det sker i det nye dashboard kaldet screentime.

Her kan du indstille, hvor meget du må bruge enheden og udvalgte programmer, før du får besked om, at det er tid til at lave noget andet end at glo på dine mobile enheder.

Udover iOS 12 frigiver Apple ny software til Apple Watch med navnet WatchOS 5 i dag.

