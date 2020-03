Ny Sonos-app på vej: Splitter dine højttalere

Sonos S2 er navnet på den nye app og det nye styresystem, der fra juni 2020 markant ændrer måden, som selskabets højttalere bruges på.

Tirsdag eftermiddag meldte Sonos således ud, at nyere højttalere og andet udstyr fra firmaet får adgang til nye funktioner og bedre brugeroplevelser med den nye app.

I nogle tilfælde bliver der også mulighed for at spille musik i en bedre kvalitet og bruge højttalerne i en mere moderne hjemmebiograf.

Disse enheder virker ikke Her er listen over Sonos-enheder, der fremover ikke virker med den nye app og det forbedrede styresystem: Zone Players CR200 Bridte Connect (Gen 1) Connect:Amp (Gen 1) Play:5 (Gen 1) Kilde: Sonos

Eriksen før kæmpe brag: - Meget forskelligt fra England

Prisen er imidlertid, at ældre udstyr og højttalere ikke overføres til den nye app, der ellers længe har været efterspurgt af mange Sonos-brugere. Dette udstyr skal fremover styres fra en såkaldt S1-app, som har færre funktioner.

Det betyder også, at man skal træffe et valg, hvor man for eksempel samler alt udstyr - også det nyere - på den 'forældede' S1-app. Eller splitte højttalerne op i et S1 og S2-system. Man kan nemlig ikke bruge S1 og S2-udstyr sammen i den nye S2-app.

Produkter, der lanceres efter 1. april 2020, vil i øvrigt alene virke sammen med S2-appen og styresystemet, oplyser Sonos.

- i samarbejde med PriceRunner. Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen.

Sonos: Det kan du gøre Herunder kan du se de fire muligheder, som der ifølge Sonos er for at bruge nyere og ældre udstyr sammen eller adskilt: 1. Tag S1-produkterne ud af dit system. Lad de S2-kompatible produkter blive, og du er klar til at downloade den nye Sonos-app i juni. 2. Udskift S1-produkterne med tilsvarende S2-kompatible enheder. For kunder, der vælger denne løsning, giver Sonos 30 procents rabat som en del af Trade Up-programmet. 3. Kør dit nuværende system på S1-app'en. Sonos vil stadig lukke sikkerhedshuller, fixe bugs og samarbejde med partnerne om at holde dine musik- og stemmetjenester kørende, så længe det er muligt. 4. Del dit system i to. Sonos vil i den nærmeste fremtid komme med instruktioner om, hvordan man deler sit system op. Desværre vil det ikke være muligt at parre et S1-system med et S2-system.

Se også: Sonos-højttalere får ny funktion