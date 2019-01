Ny teknologi kan afsløre delte passwords på Netflix

Det kan snart være slut med at dele passwordet til Netflix, HBO Nordic eller Viaplay med venner og bekendte. For selvom streamingtjenesterne indtil nu har ignoreret misbruget, så er det dyrt i tabte indtægter. Og en ny teknologi giver nu tjenesterne et stærkt våben til at slå ned på delte passwords.

Ifølge magasinet Variety har det britiske firma Synamedia netop introduceret teknologien, som i næste uge vises frem under techmessen CES i Las Vegas.

Ideen er, at man med kunstig intelligens kan overvåge mønstre, i den måde et abonnent bliver brugt på.

Avanceret overvågning

Det kan være overvågning af, om der streames samtidig fra flere fysiske steder i landet, om der streames uforholdsmæssigt meget, eller tjekke andre mønstre i forbruget, der afslører, at det er vidt forskellige husholdninger, der bruger den samme konto.

- Tidligere kunne tv-branchen sikre deres indhold med særlige tv.bokse. Men i dag streames meget, hvilket gør det svært at føre kontrol med, hvor indholdet bliver brugt.

- Et password kan jo bruges alle steder, siger produktchef Jean-Marc Racine fra Synamedia til Variety.

Skal bruges med måde

Selvom han garanterer, at den nye teknologi kan sætte en effektiv stopper for misbruget, advarer han imod, at tjenesterne bruger teknologien så hårdt, at den skræmmer kunderne væk.

En løsning kan i stedet være, at 'misbrugerne' mødes af advarsler på skærmen, opfordres til at tegne et dyrere abonnement med flere streams, eller i værste fald blokeres fra at se det mest populære indhold på streamingtjenesten.

