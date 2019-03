Ny telefon er alt for nem at snyde

Der er et kæmpe sikkerhedshul i Galaxy S10-serien fra Samsung

Der skal ikke mere end et billede eller en kort video af dit ansigt til, for at andre kan logge sig ind i den nye Galaxy S10 fra Samsung.

Det har den canadiske youtuber Lewis Hilsenteger netop demonstreret for sine flere end 13 millioner følgere på kanalen Unbox Therapy.

Skuffende ringe

Når man aktiverer ansigtsgenkendelse på telefonen, advarer den ganske vist om, at systemet, som Samsung har valgt, ikke er 100 procent sikkert.

Men at det er så ringe, som du kan se i videoen, kommer bag på den kendte youtuber.

Det er da også med god grund, da Galaxy S10-serien er den dyreste, som Samsung producerer. Derfor burde produktet kunne levere bedre, mener han.

Kun Apples virker

Flere anmeldere har netop fremhævet, hvor skuffende det er, at det sydkoreanske firma fortsat ikke er i stand til at levere ansigtsgenkendelse på niveau med den teknologi, som Apple bruger i deres Face ID.

Konsekvensen er da også, at alene Apple i dag er godkendt til, at du for eksempel kan låse din netbank eller MobilePay op med dit ansigt.

Rådet herfra er klart: brug ALDRIG ansigtsgenkendelse på andre enheder end Apples. I hvert fald ikke hvis du har dit privatliv kært.

