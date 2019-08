Ny telefon redder dine videoer

Der burde lyde et kollektivt lettelsens suk fra millioner af mobilbrugere i dag. For hvis løfterne om Motorolas nyeste model holder, så er et irriterende og ganske udbredt problem netop blevet løst.

Fredag blev Motorola One Action med et 6,3 tommers stort 21:9.display lanceret. Og det er en prisbillig mobiltelefon med en helt særlig funktion.

Med den kan du ifølge firmaet bag telefonen vælge, at optagelser, der bliver lavet med telefonen i lodret tilstand, efterfølgende kan ses i det brede format, som de fleste gerne vil have.

Der er naturligvis fortsat normalt hovedtelefonstik i telefonen. Pr-foto

Bedre overalt

Dermed er det slut med at ærgre sig over, at vigtige optagelser ender som højkantsbilleder, hvor meget af scenen er skåret fra.

Ifølge Motorola gør ny teknologi i telefonen og de rigtige kameraer det muligt at få bredformatoptagelser ud af kameraet, selv når du optager på den høje kant.

Og det er ikke alene på selve telefonen, men også på et fjernsyn eller en computerskærm, at du kan se optagelserne i 'det rigtige format'.

Topkarakter i test

Ekstra Bladet har ikke haft mulighed for at teste telefonen, men Tek.no giver fredag i deres hurtige anmeldelse af modellen ni ud af 10 mulige stjerner.

Det norske techsite kalder telefonen for 'en knaldgod billigmobil' og roser Motorola for at prioritere teknologi til at lave bedre videooptagelser.

Motorola One Action kan i Danmark købes fra 30. august til 1999 kroner i farverne blå eller hvid.

