Ny YouTube-sag: Tegnefilm på børne-app indeholdt selvmordsguide

Appen hedder YouTube Kids og er ifølge Google, der ejer tjenesten, et sikkert og hyggeligt sted for børn at se videoer, der passer til deres alder. Problemet er bare, at løftet tilsyneladende er ren salgsgas.

For skjult inde i tegnefilm og andet harmløst indhold findes sig nemlig ting, børn aldrig burde se. Og som Google burde have fjernet.

Senest er tjenesten blevet grebet i at lægge platform til et videoklip, hvor en mand pludselig dukker op på skærmen med et skræmmende budskab.

- Husk børn, begynder han.

- Skær på tværs for opmærksomhed - på langs for virkning, siger han, mens han lader som om han har en kniv og fører hånden demonstrativt hen over sit håndled.

Videoklippet er gemt i en tegnefilm, men fik trods kritiske kommentarer lov til at blive liggende i månedsvis. Og det samme klip er flere gange siden lagt ind i andre videoer og uden problemer delt på YouTube Kids.

Særdeles uheldig sag

Det er den amerikanske mor og online aktivist Free Hess, der har rejst sagen. Og selvom YouTube har reageret over for den konkrete video, mener hun ikke, det er nok.

- Jeg mener, at det her er ekstremt farligt for vores børn, siger hun i et interview med Washington Post, som har taget sagen op.

Ifølge moderen er det ikke den eneste video, hun er stødt på, hvor voldeligt indhold pludselig dukker op i noget, der begynder som enhver anden video til børn.

Og sagen kommer særdeles uheldigt for YouTube, da tjenesten i sidste uge landede i en regulær shitstorm for heller ikke at have opdaget, hvordan pædofile skriver stærkt erotiske og seksuelle kommentarer under videoer med let påklædte børn.

De pædofile udnytter samtidig YouTubes systemer til at dele tidskoder til særligt ophidsende steder i videoerne.

Kan ikke fjerne alt

Hos YouTube er svaret fra talskvinden Andrea Faville, at man tager videoer med selvmordsopfordringer på YouTube Kids meget alvorligt.

Men hendes svar afslører også, at YouTube ikke mener, at de kan sikre indholdet 100 procent, selvom de faktisk lover et sikkert miljø på børneappen, der netop er lanceret i Danmark.

- Vi er afhængige af, at brugerne anmelder indhold, ligesom vores smarte teknologi også fanger indhold.

- Hvert kvartal fjerner vi millioner af videoer og kanaler, der bryder vores regler, forklarer hun ifølge Washington Post.

