Nye AirPods fra Apple

Apple lancerede tirsdag eftermiddag en ny udgave af sine AirPods. Nu i en forvokset udgave hvor in-ear-modellen i stedet bliver til en over-ear kaldet AirPods Max.

Apple har hentet inspiration fra firmaets smartur - Apple Watch - og dets digitale krone. På hovedtelefonen bruges kronen således til at kontrollere volumen ved at dreje på den. Og til at styre afspilningen med forskellige tryk. Pr-foto

Modellen er ganske stor, men ifølge Apple også meget afbalanceret både på brugerens hoved og i ørerne. Pr-foto

Det kan den

AirPods Max har som andre modeller på markedet aktiv støjreduktion og er naturligvis trådløs.

Hovedtelefonen, der virker bedste med Apples egne produkter, får samtidig en række af de funktioner, der allerede kendes fra AirPods Pro, som er firmaets hidtidige topmodel.

Det gælder udover støjreduktionen også det nye system til rummelig lyd, hvor lydbilledet i forhold til en video ændrer sig efter, hvordan du bevæger dit hoved.

Der er samtidig en funktion, som gør det nemt at afbryde støjreduktionen, så du kan høre, når andre vil i kontakt med dig.

AirPods Max ligger her i det medfølgende etui. Og Apple lover 20 timers batteritid, ligesom der automatisk spares på batteriet, når du lægger hovedtelefonen i etuiet. Pr-foto

Og prisen? Den er høj for hovedtelefonen, der kan købes i fem forskellige farver.

Nærmere bestemt 4799 kroner hvilket er markant over, hvad for eksempel Sony (Sony WH-1000XM4, red.) og Bose (Bose 700, red.) kræver for deres meget roste og sammenlignelige modeller.

AirPods Max sættes til salg fra i dag, men leveres først fra tirsdag 15. december. Allerede kort efter leveringen var der på grund af interessen længere leveringstid på udvalgte farver som space grey og himmelblå.

Modellen fra forsiden. Pr-foto

Her ses hovedtelefonens forskellige elementer. Pr-foto

