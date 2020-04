Nye AirPods på vej

Efter nogle lidt stille uger i mobilbranchen er rygtebørsen nu for alvor i kog igen, skriver MereMobil.dk.

Der spekuleres nemlig i stor stil på den næste generation af Apples AirPods.

Nogle mener, at vi allerede i næste måned vil få præsenteret et par nye AirPods, som skulle have været lanceret ved et event, der var planlagt i sidste måned.

Det er blandt andet Twitter-brugeren John Prosser, som mener at vide dette.

Flere modeller på vej

Det er dog uvist, om den næste generation af AirPods er AirPods Lite. Altså en billigere udgave af AirPods.

Også en 3. generation af AirPods er angiveligt i støbeskeen, men her skal vi sandsynligvis vente indtil næste år, før de dukker op.

Strid om lancering

Analytikeren Ming-Chi Kuo vurderer således, at de først vil blive masseproduceret i første halvdel af 2021, mens anden generation af AirPods Pro formentlig først følger i fjerde kvartal 2021 eller første kvartal af 2022.

Ming-Chi Kuo mener i øvrigt også, at John Prosser er forkert på den med AirPods Lite og forventer modsat ham slet ikke nye AirPods i 2020.

