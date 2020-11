Nye iPhones i dag: Så længe skal du vente

Ventetiden på særligt iPhone 12 Pro er lige nu op til tre uger. Og når de nye iPhone 12 Mini og 12 Pro Max sættes til salg fra klokken 14 i dag, kan ventetiden nemt blive lige så lang.

Medmindre du er meget hurtig ved tasterne ved salgsstarten på iPhone 12 Mini og 12 Pro Max klokken 14 i dag, taler vi uden tvivl om ugevis af ventetid, selvom de første eksemplarer leveres fra på fredag i næste uge.

Både 12 Mini og 12 Pro Max er nemlig eftertragtede nyheder, som danske forbrugere globalt kæmper med millioner af andre kunder om at få fingrene først i.

iPhone Mini og Pro Max: Værd at vente på

Alternative veje

Det kan måske hjælpe at vælge en anden farve eller størrelse, når du bestemmer dig. Men selv i de tilfælde kan ventetiden blive lang for dem, der venter for længe med at beslutte sig.

En alternativ vej til en telefon er at købe den med abonnement hos et af de store teleselskaber. Eller via de største elektroniksælgere på nettet, for eksempel Proshop, og i fysiske butikker som Elgiganten og Power.

