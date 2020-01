Nyt fjernsyn er en kæmpe mobiltelefon

Facebook har allerede leget med formatet, men nu går Samsung hele vejen med sit 'The Sero'-fjernsyn.

Ideen på det nye tv er helt som med Facebooks portal - der ikke kan købes herhjemme - at fjernsynet kan drejes og bruges på højkant, når det giver mening.

Det er muligt at bruge både en Android-telefon og en iPhone med 'The Sero'. Der er nemlig indbygget AirPlay 2 i modellen. Pr-foto

På samme måde som med din mobiltelefon, der også kobles tæt sammen med livsstils-tv'et, kan du se indhold i lodret tilstand, når du vil.

Det kan være videoer, der er optaget i det format. Eller bare at bruge 4K-skærmen i lodret orientering, når du gerne vil vise billeder og andet indhold på den måde.

Fungerer automatisk

Du kan naturligvis også lægge 'The Sero' ned og bruge fjernsynet, som man normalt bruger en fladskærm. Og du skal ikke bekymre dig om, at du nu skal rejse dig og vandre hen til 'husalteret', hver gang der er brug for at dreje det.

Alt sker nemlig automatisk. Modellen kan således selv finde ud af, om det giver mening at dreje og vender tilbage til den normale tilstand, når du er færdig med at 'se lodret'.

Pris og lanceringsdato i Danmark er p.t. ukendt, men modellen blev allerede sidste år sat til salg i Sydkorea, så det er altså mere end blot et koncept. Forvent at prisen er i den pebrede ende, hvis modellen på et tidspunkt lander i danske butikker.

Sådan ser 'The Sero' ud, når den er i lodret tilstand. Pr-foto

