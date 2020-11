Nyt nederlag til Huawei

Den sidste dør til den kommende 5G-udbygning i Danmark er effektivt smækket i for Huawei.

For ifølge techsitet 5G-Netværk.dk har Teleselskabet 3 som det fjerde og sidste teleselskab herhjemme netop fravalgt at bruge den kinesiske techgigant som 5G-leverandør. Det bliver i stedet svenske Ericsson, der skal levere udstyr til selskabets 5G-netværk.

- Ericsson har jo været vores partner gennem mange år, faktisk siden vi startede i Danmark, siger Rikke Juul Rokkedal Therkildsen til mediet.

- De er dygtige på 5G, og der er mange kommercielle fordele ved samarbejdet, fordi vi har ønsket at lave en samlet skandinavisk kontrakt vedrørende 5G-udstyr til 3 i Danmark og Sverige, fortsætter hun.

Da TDC ligeledes har hyret Ericsson - og Telia og Telenor har lavet aftaler med Nokia - er der ingen afgørende 5G-opgaver tilbage til Huawei.

For tæt på Kina

Det seneste år er Huawei landet i en storm af kritik for at være for tæt forbundet til det undertrykkende og udemokratiske styre i Kina.

Og den kritik har kostet en lang række opgaver i Europa, herunder i Danmark, og ikke mindst en total udelukkelse i USA. Huawei har forgæves forsøgt at tilbagevise kritikken, som det mener er et vestligt og særligt amerikansk forsøg på at udkonkurrere firmaet.

Teleselskabet 3 har i øvrigt indtil i dag brugt netop Huawei til at opbygge centrale dele af sit nuværende 4G-netværk. Det er uvist, om den nye 5G-aftale med Ericsson betyder, at den del af netværket med tiden helt overgår til andre producenter end Huawei.

