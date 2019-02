Nyt våben mod fupbutikker

Nu kan du selv afsløre, om en butik forsøger at skjule dårlige anmeldelser på Trustpilot

Brugerne på Trustpilot har fået et nyt våben i kampen mod butikker, der forsøger at undertrykke dårlige anmeldelser.

Tidligere var det umuligt for brugerne at se, hvor ofte anmeldelser bliver forsøgt fjernet af et firma. Men det er slut.

Se også: Pizzakæde narrer danske kunder

Kig firmaer i kortene

En ny funktion, som er integreret i alle profilerne på Trustpilot, gør det nemt at finde ud af, om en butik er lidt for ivrig med at rapportere og dermed få fjernet uønskede kommentarer.

Hvis et firma ofte gør det - og sjældent får medhold i deres klager til Trustpilot - kan det være et tegn på, at man som kunde skal holde sig langt væk fra netop det firma.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan ser oversigten hos Jysk ud. Som det fremgår er det meget få anmeldelser, at Jysk forsøger at få fjernet. I de to tilfælde, det er sket i år, har firmaet fået medhold i en klage, mens en anden anmeldelse blev lagt tilbage på Trustpilot. Skærmdump

Se også: TV2-kendis overfuset af flyttemand: - Fuck dig

I oversigten, der går 12 måneder tilbage, kan man således se, både hvor mange forsøg på at fjerne anmeldelser, som firmaet har gennemført. Og hvor mange gange en anmeldelse er blevet afvist og lagt tilbage på Trustpilot.

Da systemet først er introduceret i år, kan man alene se tilbage til 1. januar 2019.

Det er naturligvis alene firmaer, der aktivt plejer deres profil på Trustpilot, som man kan få en fuld oversigt over. På inaktive profiler vil man i oversigten alene kunne se, hvor mange anmeldelser brugerne har afleveret og intet andet.

Se også: Tossede på populær webshop efter koks: - Vi føler os snydt!