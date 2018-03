Obama blev 'deepfaked': Strippede i falsk video

Berømtheder har i årevis måttet leve med at få deres ansigter digitalt klistret på billeder af nøgne kroppe eller det, der er værre.

Men en ny trend kaldet ’deepfaking’ tager falske billeder til et helt nyt niveau.

Med hjælp fra en lynhurtig computer og et program, der bruger kunstig intelligens til at sætte falske ansigter på sine ofre, kan man nu få videoer til at virke ægte.

Rent teknisk bruger man en række ægte billeder af den person, man vil overføre til en anden video.

Jo flere billeder og jo bedre kvalitet, de har, jo nemmere er det at skabe en video, som ligner virkeligheden.

Har ingen skrupler

Tidligere præsidentfrue Michelle Obama er en af dem, der har været gennem programmet. Resultatet blev en ganske virkelighedstro strippervideo, hvor man ser Obama tage tøjet af:

- Der er reelt ingen grænser for, hvad du kan gøre, hvis du har lidt fantasi, siger den anonyme skaber af programmet FakeApp til New York Times.

Ifølge ham er FakeApp downloadet mere end 120.000 gange, siden det blev kendt tidligere i år. Og manden, der angivelig er en softwareudvikler fra Maryland i USA, har ingen skrupler ved teknologien:

- Jeg har tænkt meget over det, og jeg mener ikke, at teknologien skal fordømmes. Den kan bruges til mange formål, både gode og dårlige.

Mødes af forbud I takt med at flere ’deepfake’ videoer er dukket op på nettet, har hjemmesider som Twitter, YouTube og Reddit slået hårdt ned på indholdet. De falske videoer fjernes, ligesom profilerne, der har lagt indholdet op, løbende slettes for at beskytte ofrene.

Mere end porno

Det mest skræmmende ved ’deepfaking’ er dog ikke, at amatører klistrer Obamas ansigt på en stripper.

Det er, at kommende videoer bliver så virkelighedstro, at hele befolkninger og måske regeringer tror på dem. Og det kan få fatale konsekvenser:

- Det her bliver den næste form for kommunikation. Og jeg er bekymret for, at det bliver brugt til afpresning eller ting, der er værre, siger professor Hao Li fra University of Southern Califonia til avisen.

Udvikleren bag FakeApp mener ikke, at det er muligt at stoppe udviklingen:

- Algoritmer (til kunstig intelligens, red.) bliver meget vigtige i fremtiden. Og ikke kun i de enkelte programmer, men også som en del af mange gadgets.

Her kan du se en demonstration af, hvordan FakeApp virker. Video: YouTube

Kan beskytte Trump

Hvis falske videoer, der ligner den ægte vare, spreder sig yderligere, kan en anden konsekvens blive, at det bliver nemmere at afvise ægte videoer som falske nyheder:

- Hvis den ægte video af præsident Trump, der angivelig har urinsex, dukker op, kan han hævde, at den er ’deepfake’, siger Benjamin Van Den Broeck, der er ekspert i videomanipulation, til The Verge.

