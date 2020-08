Økonom om Apple Pay: Betal gebyrer tilbage

Det svarer butikken

Her er svaret, Morten Fahrnholz fik fra Dagrofa, der ejer blandt andet Meny og Spar:

Forklaringen på at du kan blive opkrævet gebyr ved brug af Google Pay/Apple Pay hos os og ikke ved Coop el. Salling Group er, at den løsning vi har hos Nets indeholder at der opkræves gebyr ved kort udstedt udenfor EU/EØS samt virksomhedskort.

Som vi også talte om, genereres der et kortnummer ved betaling med Google Pay/Apple Pay, som ikke svarer til dit VISA/Dankort-nummer. Hvis kortnummeret der generes ikke er oplyst af din bank til Nets, kan Nets ikke registrere at terminalen ikke skal kræve gebyr for betalingen, og da terminalen læser et udenlandsk kortnummer, som ikke fremgår af ’listen’ med kortnumre der ikke skal opkræves gebyr fra, vil terminalen opkræve gebyr for betalingen.

For at opsummere: problemet vil ligge hos din bank, som ikke har oplyst kortnummeret der genereres v. brug af Google Pay el. Apple Pay til Nets, hvorfor Nets ikke registrerer at der ikke må opkræves gebyrer på det genererede kortnummer, og fordi vi (og Q8 osv.) har valgt en løsning hvor der opkræves gebyr på firmakort og kort udstedt udenfor EU/EØS, kan du blive pålagt gebyr.

Jeg skal selvfølgelig sige, at du til enhver tid kan gå til butikken og få beløbet retur.