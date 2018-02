Oister ændrer nyt mobilabonnement: Stillede ulovligt krav til kunderne

Da Plenti tidligere på ugen blev spist af det TDC-ejede Telmore fik konkurrenten Oister travlt med at forsøge at fiske nogle af kunderne.

Det skete torsdag morgen med lanceringen af det fri data abonnement, som TDC gerne vil have væk fra markedet, og som Plenti i sin tid voksede sig store på.

Lovede for meget data

Problemet er bare, at Oister i løbet af det seneste døgn hele to gange har kokset gevaldigt rundt i, hvad deres abonnement faktisk indeholder.

Først lovede firmaet, at fri data betød ubegrænset data. Men løftet, som kom da Ekstra Bladet spurgte ind til, hvad abonnementet faktisk dækker, holdt kun nogle få timer. For så rettede pressetjenesten sit løfte om ubegrænset data til '1000 gigabyte data' i månedligt forbrug.

I dag måtte Oister så finde rettepennen frem igen for nu at at fjerne en betingelse, der siger, at kunderne kun må dele 60 gigabyte data om måneden fra deres mobiltelefon med for eksempel en bærbar computer.

Direktør: Frit at dele data

Som flere kvikke læsere har gjort Ekstra Bladet opmærksom på, er det nemlig ifølge EU-reglerne ulovligt på den måde at begrænse, hvad en kunde bruger sine data til.

Og efter lidt betænkningstid blev kravet fredag så fjernet fra Oisters hjemmeside:

- Vi er blevet gjort opmærksomme på, at internetdeling skal foregå uden begrænsning.

- Derfor har vi med det samme ændret betingelserne, så man frit kan dele data fra sin mobiltelefon med andre enheder, siger selskabets direktør Jesper Bennike til Ekstra Bladet.

Overvej at skifte selskab De mange kunder hos Plenti skal grundigt overveje, om det kan betale sig at flytte videre til Telmore. Det mener Forbrugerrådet Tænk, der opfordrer samtlige næsten 90.000 kunder til at tjekke deres nuværende behov: - Det er nu, man skal overveje, om man vil følge med over til Telmore, eller om der er andre og bedre tilbud på markedet, siger cheføkonom Martin Salamon. - Det kan samtidig være en god anledning til at få genvurderet sit abonnement og sine behov, hvis det er lang tid siden, at man gjorde det sidst. Han understreger, at det i nogle tilfælde sagtens kan være en fordel at følge med til Telmore: - Der vil selvfølgelig være nogle kunder, som i dag har et godt Plenti-abonnement, som de har fordele af at holde fast i hos Telmore. Og så skal de naturligvis bare gøre det.

