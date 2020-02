Oister misbrugt i groft fupnummer

TIP OS! Er du blevet snydt af Marketing Saver? Eller kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes.

Kreativiteten hos ejerne af fupfirmaet Marketing Saver kender tilsyneladende ingen grænser.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, lokkede Rasmus Gutfelt Skalbo og Arvin Mazaheri i efteråret 2019 en række af mindre virksomheder til at tegne et svinedyrt abonnement på hjælp til at lave Facebook-opslag.

Det skete ved at lyve og groft vildlede kunderne, som derfor i god tro regnede med, at abonnementet kostede blot 99 kroner om måneden. Reelt blev de bundet til kontrakter, der i værste fald koster dem 150.000 kroner eller mere.

Men det er ikke alene de salgstaler, som sælgerne hos Marketing Saver fyrede af i telefonen, der bygger på en løgn. I flere tilfælde blev de små virksomheder nemlig først ringet op af, hvad de troede var en sælger fra Oister.

- Jeg opfatter det jo ikke som farligt, at en Oister-sælger ringer op.

- Man sænker automatisk paraderne. Det svarer til, at nogle ringer fra Danfoss og anbefaler andre til en opgave. Hvis de sender mig videre, skaber det en troværdighed, siger Søren Madsen fra Stay by Stage Bed & Breakfast.

Forstå fupnummeret på få sekunder. Foto/redigering: Philip Davali, privatfotos/Sólfinn Hughes

Lovede gratis hjælp

Samsø-firmaet var ikke interesseret i hverken et nyt telefonabonnement eller den hjælp til markedsføring, som ’Oister-sælgeren’ tilbød.

- Alligevel blev vi kort efter snakken med Oister ringet op af Marketing Saver, der prakkede os den uønskede hjælp til Facebook-markedsføring på, forklarer Søren Madsen.

Også Esmat-Ramzi Abuzaid fra Sønderborg, der i dag har måttet lukke sin virksomhed på grund af sagen, fik, hvad han troede var en Oister-sælger i røret.

- Imens jeg fik tilbudt Oister-abonnementet, fik jeg at vide, at jeg skulle da køre abonnementet over i min virksomhed, fordi så kunne jeg jo få momsen tilbage. Så bliver det endnu billigere. Det takkede jeg ja til, fortæller Esmat-Ramzi til Ekstra Bladet.

- Og så begyndte sælgeren at spørge ind til det med markedsføring. Han sagde: ’Ved du hvad – jeg kender et marketingfirma, som kan tilbyde dig noget gratis markedsføring. Hvad siger du til at få sådan et tilbud?’

- Jeg svarede, at det ville jeg gerne høre noget mere om.

Søren Madsen og Charlotte Stage-Madsen har en god forretning i deres bed & breakfast på Samsø. Men de vil ikke finde sig i at blive plukket af fupmagerne fra Marketing Saver. Foto: Claus Bonnerup

Både Søren Madsen og Esmat-Ramzi Abuzaid fortryder i dag bittert, at de ikke bare smed røret på. For begge er stævnet af Marketing Saver, der kræver penge for den helt ubrugelige kontrakt, firmaerne føler sig fuppet ind i.

- For os handler det her ikke om pengene. Vi har en sund forretning, men jeg kan ikke leve med, at folk som Rasmus og Arvin får lov til at fortsætte med det her svindelnummer, siger Søren Madsen.

Han håber, at Oister gør alt for at stoppe de to bagmænd.

- Hvis man opdager, at man samarbejder med nogen, der ikke opfører sig ordentligt, er det jo ikke til firmaets fordel. Tværtimod.

- De skal hurtigst muligt stritte Marketing Saver-folkene ud.

Også Esmat-Ramzi Abuzaid opfordrer Oister til at slå hårdt ned på de to bagmænd.

- Jeg er i chok over den behandling, jeg har fået af Marketing Saver.

- Den her sag har taget mange timer af mit liv, og jeg har været nødt til at lukke mit firma.

Ekstra Bladet har flere gange de seneste dage forgæves forsøgt at få en kommentar til sagen fra Rasmus Gutfelt Skalbo og Arvin Mazaheri, der fortsat nægter at tale med avisen.