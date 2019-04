Oister til rasende kunder: I får ingenting

Teleselskabet Oister har ingen planer om at kompensere den store gruppe af kunder, som ifølge en principiel afgørelse fra Teleankenævnet ellers har krav på en kompensation.

I tre prøvesager har et enigt ankenævn netop afgjort, at Oister lovede for meget og uberettiget løb fra løfterne, da selskabet i en årrække før 2017 solgte abonnementer med løftet om 'samme pris for altid'.

Oister: Dækker ikke alle

I 2017 blev priserne imidlertid hævet, hvilket førte til en rasende kundestorm mod teleselskabet. Derfor skal de tre kunder, som prøvesagerne handler om, nu have 1000 kroner i kompensation.

Men selvom Oister allerede har meddelt disse tre kunder, at de får deres penge, så er kassen smækket i for resten.

'Nævnet har afgjort tre forskellige sager, hvor der er taget individuelt stilling til detaljerne i de enkelte konkrete sager.'

'Sagerne får derfor ikke betydning for øvrige kunder. Og vi er i øvrigt ikke enige i afgørelserne,' skriver selskabet i en udtalelse om sagen til Ekstra Bladet.

Dokumentation: Det skriver Oister Teleankenævnet har den 8. april 2019 truffet afgørelse i din klage vedrørende "Prisen For Altid", hvilket Teleankenævnet har informeret Oister om den 9. april 2019. Teleankenævnet har givet dig delvist medhold og har afgjort, at Oister skal betale dig 1.000 DKK i kompensation.



Oister har valgt at følge Teleankenævnets afgørelse og dermed afslutte sagen, da Oister ønsker at bevare det gode kundeforhold, vi har til dig. Kilde: Beskeden til en af de tre kunder, der har fået medhold i Teleankenævnet

'Vi meldte i 2017 ud, at vi godt kunne se, at vi i ’for altid’ kampagnerne i sin tid har været for optimistiske og er blevet stærkt opmærksomme på at være mere præcise i vores kommunikation siden da. Men faktum er, at det har stået i vores vilkår, at vi løbende kan være nødt til at ændre kundens aftale, og at sådanne ændringer vil blive varslet en måned i forvejen.'

'Vi lavede en sådan varsling i 2017 helt efter bogen, og vi mener derfor, at vi har overholdt vores forpligtelser i vores aftaler med kunderne.'

Sorry - but not sorry

Oister erkender, at sagen har givet firmaet ridser i lakken. Men erkendelsen betyder altså ikke, at de tusindvis af ramte kunder får samme kompensation, som dem der klagede.

'Vi beklager, at det har skabt utilfredshed hos nogen kunder og vil i den sammenhæng gerne fremhæve, at vi forsat er bedst til prisen på det danske marked med en række gode abonnementer til skarpe priser samt at kunderne til enhver tid har mulighed for at skifte til et andet abonnement.'

