OnePlus flytter ind hos Elgiganten

Først blev netsalget og teleselskaberne 'erobret'. Og nu tager mobilproducenten OnePlus så skridtet videre og indgår et omfattende partnerskab med Elgiganten i hele Norden.

Da OnePlus i begyndelsen blev solgt til danske kunder, skete det ellers primært via nettet, hvor kun et begrænset antal fans af modellen kunne komme i betragtning.

Billig mobiltelefon fortsætter sin sejrsgang

Følger Huaweis eksempel

Men i dag er OnePlus på vej til at være lige så stærkt til stede på det danske og resten af det nordiske marked som for eksempel Huawei. Dog med den væsentlige forskel at Huawei er markant større og bruger langt flere penge på at markedsføre sig selv, end OnePlus kan.

Aftalen med Elgiganten betyder, at OnePlus får sine telefoner ud i mere end 400 butikker, ligesom modeller som de nye OnePlus 7T og 7T Pro vil blive solgt online hos Elgiganten i hele Norden.

