OnePlus går i ørerne: Det får du for pengene

OnePlus er bedst kendt for sine telefoner, men sidste år fik det kinesiske firma også stor ros for sine første hovedtelefoner OnePlus Bullets Wireless. I forbindelse med lanceringen af OnePlus 7-serien, opdaterede OnePlus hovedtelefonerne til version 2.

De har fået længere batterilevetid og bedre lyd end forgængerne - og prisen er steget med et par hundrede kroner, men de er stadig billigere end sammenlignelige hovedtelefoner.

Hovedtelefonerne kobler sig til smartphones via Bluetooth, så de er ikke forbeholdt den kinesiske producents egne telefonmodeller, men visse funktioner virker kun, hvis de parres med en OnePlus-telefon. Jeg har i denne anmeldelse brugt hovedtelefonerne sammen med både OnePlus 7 Pro og med iPhone XS.

På begge telefoner gik opsætningen i gang bare ved at jeg tændte for hovedtelefonerne: ingen fumlen rundt i Bluetooth-menuerne. Herligt.

OnePlus kalder hovedtelefonerne for Wireless, men de to propper forbindes af et langt kabel, der skal hænges om halsen - efter samme princip som B&O Beoplay H5. Kablet er tykkere på midten, hvor det hviler omkring nakken, fordi OnePlus har placeret hovedtelefonernes batterier i 'pølsen' frem for i selve propperne.

Jeg synes ikke løsningen er lige så visuelt elegant som et sæt 'ægte' trådløse hovedtelefoner, men designet giver visse fordele. Fremfor alt er batterilevetiden bedre, fordi er plads til større batterier. Propperne sidder også bedre i ørerne, fordi de vejer mindre - og så er der meget lidt risiko for, at de tabes.

Samtidig kan propperne hurtigt hives ud af ørerne og sættes sammen på brystet. Dermed er der god styr på hovedtelefonerne og samtidig slukker manøvren for hovedtelefonerne, da propperne er magnetiske.

Kablet er fremstillet af blød gummi, så det ikke er ubehageligt at bære om halsen, og helt generelt synes der ikke at være sparet på materialerne. Hovedtelefonerne føles robuste og velproducerede - og så synes jeg personligt, at det sorte og røde design er ret frækt.

Det skal i øvrigt lige nævnes, at hovedtelefonerne ikke har en IP-certificering i forhold til støv og vand, hvilket er ærgerligt, da designet egner sig ret godt til sport. OnePlus hævder godt nok, at de er svedtætte, men der er altså ingen garantier.

På venstre side af kablet har OnePlus placeret fjernbetjeningen. Der er tre knapper; volumen op og ned samt en actionknap, der har adskillige funktioner.

Musikken kan startes/pauses, telefonopkald kan besvares og med et langt tryk kaldes telefonens digitale assistent frem - på Android er det naturligvis Google Assistant, mens det på iPhone aktiverer Siri. Jeg fandt det også relativt nemt at betjene knapperne uden at kigge (hvilket er umuligt, da fjernbetjeningen sidder meget tæt på øret, red.) da de tre knapper er hævet over resten af fladen.

Til gengæld var jeg irriteret over, at der var en betragtelig forsinkelse, fra jeg trykkede på play-knappen til musikken startede – eller stoppede. Det er helt klart hurtigere bare at hive propperne ud i stedet.

Som med alle in-ear-hovedtelefoner er pasformen ekstremt vigtig for lydkvaliteten, og OnePlus har lagt tre forskellige gummipropper med i æsken. I mit tilfælde passede mellemstørrelsen helt perfekt; de sidder godt fast i øret og slutter så tilpas tæt, at hovedtelefonerne kan levere en anstændig bas.

OnePlus har ændret markant i designet på denne anden version af Bullets Wireless for at få en bedre lyd, og det er lykkedes ret godt. Jeg er temmelig godt tilfreds med lyden i hovedtelefonerne – den lave pris taget i betragtning. Diskanten er klar og stram (omend en kende spids), og mellemtonerne er ganske tydelige.

Når det er sagt, så oplevede jeg en klar forskel i lydkvaliteten, alt efter om hovedtelefonerne var koblet til iPhone XS eller OnePlus 7 Pro. De blev kørt igennem min vanlige testspilleliste på Spotify, og da Billie Jean med sin i forvejen spidse diskant dukkede op, var jeg tæt på at skrige af smerte, da jeg afspillede fra iPhone XS.

Kombinationen af Apples telefon og OnePlus Bullets Wireless 2 giver simpelthen en alt, alt for skinger diskant, der udover at drukne mellemtonerne også er direkte farlig for trommehinderne. Et problem, der overhovedet ikke var til stede, når jeg lyttede via OnePlus 7 Pro – sikkert fordi den kan fodre hovedtelefonerne med lyd via aptX HD-standarden, som iPhone ikke understøtter.

I øvrigt kan hovedtelefonerne, via aptX, håndtere 24-bit Hi-res audio, men det er i min optik ren staffage, for så gode er hovedtelefoner altså ikke.

Som nævnt er formfaktoren et stort plus for batterilevetiden, og Bullets Wireless 2 kan mose derudaf i op til 14 timer på en enkelt opladning. Det er en del. Læg dertil at hovedtelefonerne er udrustet med OnePlus’ egen Warp Charge-teknologi, der giver 10 timers musik på 10 minutters opladning. Det er helt utrolig rart, hvis man som undertegnede er typen, der ofte glemmer at oplade sine hovedtelefoner.

Opladning foregår via et USB-C stik, der er placeret på fjernbetjeningen – og OnePlus leverer naturligvis et kabel med i æsken. God stil.

OnePlus Bullets Wireless 2 er helt klart bedst, hvis de puttes i gryden sammen med en smartphone fra OnePlus – ikke alene bliver lydkvaliteten markant bedre end på en iPhone. Der dukker også et par ekstra små funktioner op, såsom automatisk afspilning af musik, når hovedtelefonerne tilsluttes, samt Smart Answer til Bluetooth, der automatisk opretter forbindelse, når der ringes til telefonen.

Overordnet set er OnePlus Bullets Wireless 2 et sæt virkelig gode hovedtelefoner, med fine funktioner, gode tilslutningsmuligheder og et attraktivt design. Og til prisen er de bestemt heller ikke for dyre. De er samtidig behagelige at benytte.

Er du OnePlus-ejer på udkig efter et sæt nye hovedtelefoner må du ikke gå udenom disse. Min eneste anke er, at de ikke er certificeret vandafvisende.

