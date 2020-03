OnePlus klar med omstridt funktion

Den kinesiske mobilproducent har hidtil afvist at bruge trådløs opladning i sine mobiltelefoner, men opgiver angiveligt modstanden i kommende topmodel

Rygterne har svirret gennem længere tid om, at OnePlus måske understøtter trådløs opladning på den kommende OnePlus 8-serie. Indtil nu er OnePlus ellers gået udenom trådløs opladning og har i stedet satset på hurtigopladning via kabel.

Men det er måske slut nu, skriver MereMobil.dk.

I hvert fald hvis man skal tro de seneste rygter, der fortæller, at OnePlus 8 Pro vil understøtte 30 watt trådløs opladning.

Flere ting har længe tydet på, at OnePlus arbejder på at lancere en telefon med trådløs opladning. I januar kom det således frem, at de havde meldt sig ind i Wireless Power Consortium (WPC).

Det er dog uvist, om kun Pro-modellen kan oplades trådløst.

Det kan den også

OnePlus 8 og OnePlus 8 Pro ventes i øvrigt begge to at komme med en Qualcomm Snapdragon 865 processor og punch-hole skærm. Det ventes også OnePlus 8 Pro vil være IP68 certificeret, hvilket er en anden stor nyhed fra OnePlus.

Desuden vil topmodellen understøtte 5G netværket. Batteriet rygtes at være på 4500 mAh og give adgang til 10V 5A hurtigopladning.

Skærmen vil være på 120 Hz, hvilket OnePlus allerede har bekræftet. Om det også kun gælder Pro-modellen er dog uvist.

