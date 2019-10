Opdater din gamle iPhone - ellers stopper den med at virke

App Store, iCloud, emails og adgang til internettet kan du godt vinke farvel til, hvis du bruger iPhone 5.

I hvert fald hvis du ikke opdaterer den inden klokken 13 dansk tid på søndag 3. november.

Det oplyser Apple i en pressemeddelelse.

Apple fortæller i pressemeddelelsen, at det skyldes et problem i GPS-systemets måde at holde styr på tid og dato, og at det samme problem har påvirket andre producenter siden 6. april i år. Nu er turen så kommet til Apple selv.

Nye modeller er bygget til at håndtere problemet, men for ældre modeller kræver det altså en opdatering.

Flere brugere af iPhone 5 har allerede fået en meddelelse på telefonen, som oplyser om vigtigheden af at opdatere sin telefon inden klokken 13 søndag dansk tid.

Når man ikke at opdatere sin gamle iPhone inden da, så mister man ikke alt. Det kan fortsat lade sig gøre at opdatere den på en senere dato, så kræver det bare, at du bruger en computer til at lave en sikkerhedskopi af telefonen forinden.

Generelt anbefales det altid at opdatere sin elektronik til det nyeste software, fordi udviklerne hele tiden får lukket sikkerhedshuller, som gør det sværere for uvedkommende at skaffe sig adgang.