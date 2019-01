Opfordring til Apple-kunder: I skal kæmpe for jeres ret

Der er god grund til at være skeptisk, næste gang et internationalt firma som Apple nægter at hjælpe dig med et ødelagt produkt.

Det mener det danske advokatfirma, der har vundet en principiel sag i Forbrugerklagenævnet over netop Apple, som indtil nu har nægtet at rette fejlene efter en mislykket reparation.

- Der er jo ikke noget nyt rent juridisk i sagen. Der er to frister, man arbejder med: reklamationsfristen efter købeloven. Og så forældelsesfristen på reparationer, siger advokatfuldmægtig Christian Alsted Petersson fra Advokaterne Arup & Hvidt.

- Hvis man har fået noget repareret under garantifristen eller i en reklamationsperiode, så er selve reparationen underlagt tre års forældelsesfrist.

- Og her betyder det altså ingenting, hvornår reparationen er sket i forhold til reklamationsperioden, eller om den som her var en særlig service, hvor Apple tilbød at reparere computere, der var født med en fejl, understreger han.

Se også: Snød Apple også dig? Nu kan du få en ny iPhone

Umulig at få i tale

Apple har efter afgørelsen fra Forbrugerklagenævnet valgt at betale erstatningen på 2500 kroner. I en tidligere sag om firmaets kundepolitik valgte Apple ellers at trække kunden David Lysgaard i retten i et forgæves forsøg på at slippe for at betale.

- Man skal derfor være bevidst om, at uanset om det så er Apple, Asus, Google eller et helt fjerde firma, så har du et krav på, at de følger de danske regler om reparationer. Det tror jeg bare ikke, at ret mange er klar over.

- Hvordan har I oplevet Apples opførsel i sagen?

- Det var tæt på umuligt at få de ansvarlige i firmaet i tale. Hver gang man skulle i kontakt med dem, var der lang ventetid på overhovedet at få et svar.

Er du blevet snydt? Microsoft og Sony bytter nyt med brugt

- Er det så værd at tage kampen for 2500 kroner, som din klient har fået i erstatning?

- For mig at se er der nogle virksomheder, der har sådan en størrelse, at det er vigtigt, at samfundet finder ud af, hvordan de opfører sig. Jeg mener ikke nødvendigvis, at de skal reguleres anderledes, men når vi nu har nogle regler i Danmark, så skal de gælde for alle - også for Apple.

- Bare fordi man har en vis størrelse, kan man ikke lave sine egne regler, mener Christian Alsted Petersson.

- Det handler selvfølgelig også om at få statueret et eksempel i så principiel en sag.

Apple vil ikke lade sig interviewe om sagen og om den mulige konsekvens for kunder, der er i samme situation.

Se også: Nu bøjer Apple sig: Tjek om du har krav på ny iPhone