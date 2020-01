Overvåg din hund med denne gadget

Gigantiske tv, biler og spiludstyr fik stor opmærksomhed på dette års CES-messe i Las Vegas. Men da messegulvet åbnede helt op, var det en lille kugleformet robot, som 'horderne' samlede sig omkring.

Den lille robot er lidt større end en tennisbold og er beregnet til at hjælpe dig med at styre forskellige smarte enheder, du har i dit hjem. Det er Samsung, der står bag dette produkt og har navngivet det Ballie.

Vi fik demonstreret, hvordan Ballie kan følge sin ejer og modtage forskellige kommandoer.

Den lille kugle er opdelt i tre dele, hvor de ydre dele er hjul, der giver mulighed for at køre rundt og dreje på samme måde som et bæltekøretøj. Den giver mindelser om LG's Roll-Bot, som vi så for fire år siden.

Ballie er ret hurtig, men holder afstand til dig, når du bevæger dig, så du ikke træder på den.

Hvis du for eksempel har en højttaler, der kan styres med din stemme, kan du bede Ballie om at styre den for dig ved at aktivere den med stemmen. Helt som du allerede kan gøre med andre stemmestyrede enheder.

Denne lille robot er dog ikke kun designet til at være et link mellem dig og dine smarte enheder. Den er også i stand til at gøre ting for dig på egen hånd, hvis vi skal tro den demonstration, vi fik.

Hvis du for eksempel har en hund, vil Ballie tjekke, om den har spildt noget på gulvet og vil derefter give dig besked - og den kan starte din robotstøvsuger for at ordne problemet.

Ballie er angiveligt også i stand til at følge dig og opdage, at du vågner op. Så kan den automatisk trække gardinerne fra, tænde kaffemaskinen eller fortælle dig, hvordan vejret bliver.

Vi må sige, at vi ser fordelene ved sådan en personlig assistent. For eksempel er det en tiltalende tanke, at Ballie kan kontrollere behovet for støvsugning eksempelvis, uden at man selv behøves at skænke det en tanke.

Samtidig er enheden et klart bevis på, at der kommer flere og flere smarte produkter, der vil være i stand til at gøre en lang række ting, efterhånden som produkternes internet enheder bliver mere og mere smarte og tættere sammenkobles.

Som en taler sagde på en af de pressekonferencer, vi var til:

'Det sidste årti handlede om at være i stand til at forbinde enheder. Det næste handler om at udvikle og bruge kunstig intelligens på den bedst mulige måde.'

Den lille robot fungerer ikke dog lige godt i alle husstande. For eksempel hjemme hos undertegnede er der fire hunde, der alle kan lide at lege med en bold. Men Ballie kan alligevel blive en af ​de robotter, der startede noget, vi kommer til at tage som en selvfølge i slutningen af ​​det næste årti.