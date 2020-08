Pas på Apple Pay: Ulovlig gebyrfælde

TIP OS: Er du også blevet opkrævet et ulovligt gebyr? Del dine oplevelser og gerne kvitteringer i en mail til tech@eb.dk

I mindst et år er danske forbrugere ulovligt blevet pålagt et gebyr, når de har brugt mobile løsninger som Apple Pay og Google Pay til at betale med, kan Ekstra Bladet i dag afsløre.

Brugen af særligt Apple Pay er steget eksplosivt, men i dag ved ingen, hvor mange kunder der har betalt gebyrer, de ifølge reglerne slet ikke skal betale.

En af Mortens kvitteringer fra Meny, der fik ham på sporet af sagen.

Sådan virker det Apple Pay og Google Pay er mobile betalingsløsninger, hvor man taster sit fysiske betalingskort ind i en særlig app. Når man vil betale i en butik, lægger man sin telefon hen over betalingsterminalen i stedet for sit kort. Løsningen er mere sikker, fordi andre ikke kan aflure ens kort eller pinkode. Alt foregår nemlig på telefonen.

Helt galt

En af de ramte er Morten Fahrnholz fra København, der bruger Google Pay og i foråret opdagede fejlen.

- Under et indkøb i Meny skulle jeg pludselig godkende beløbet på terminalen, hvilket aldrig sker. Så kiggede jeg ned og kunne se, at der nu stod et lidt højere beløb, end jeg faktisk havde købt for.

- De første par gange undrer det mig, men jeg gjorde ikke mere ved det. Men da jeg besøgte en Spar-butik, hvor jeg også skulle betale et gebyr og godkende beløbet, gik det op for mig, at noget var helt galt.

Ufuldstændige lister

Morten Fahrnholz har lagt sit dansk udstedte betalingskort ind i Google Pay, og butikken må derfor ikke kræve gebyrer af ham.

- Jeg spurgte både i Meny og Spar om, hvad der foregik. For det må de jo ikke. Men de svarede, at det havde de ikke nogen indflydelse på.

- Og så begyndte det at rulle, hvor jeg først skrev til Nets, der henviste mig til min egen bank, der henviste mig tilbage til Nets. Derfor skrev jeg til Dagrofa, der står bag Spar og Meny.

Forklaringen fra Dagrofa og Nets er, at både Apple Pay og Google Pay – modsat danske MobilePay – bruger et system, hvor det ikke er kundernes danske kortnumre, der sendes til betalingsterminalen. Det gør i stedet et virtuelt kortnummer, der opfattes som amerikansk, hvis terminalen ’ikke ved’, at der i virkeligheden er tale om et dansk betalingskort. Og amerikanske kreditkort må butikken godt tage gebyrer for.

Her er det Apple Pay, der er blevet brugt tilbage i august sidste år. Det pågældende kort blev i månedsvis pålagt gebyrer både før og efter, at denne kvittering er udskrevet.

Stadig ramt

Det er her, at problemet opstår. For de kortlister, terminalerne bruger, skal løbendes opdateres. Og der kan som i Mortens tilfælde gå måneder, før et nyt betalingskort kommer med på listen. Han kæmper derfor fortsat med, at butikker trækker et ulovligt gebyrer.

- Det er selvfølgelig småpenge, men jeg ved jo, at det er ulovligt. Derfor er jeg fortsat med at forfølge sagen.

- Hvad synes du, der skal gøres?

- Jeg håber da, at de retter fejlen. Indtil det sker, går jeg altså i de butikker, der ikke tager gebyret, når det er er muligt.

- Butikken siger jo, at du bare kan komme ned og få pengene tilbage?

- Altså jeg har jo ikke gemt alle mine kvitteringer. Sådan tror jeg også, at mange har det med deres indkøb af dagligvarer.

- Det ville være mest fair, hvis pengene automatisk blev betalt tilbage.

Også hos Q8 er Morten blevet opkrævet et gebyr.

