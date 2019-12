Pas på: Butikker holder jul på din regning

Hvis du er en af de mange, der har sat Apples populære AirPods Pro på ønskesedlen denne jul, så forbered dig på lidt af et chok.

Modellen er globalt så eftertragtet, at de få eksemplarer, der trods alt findes i handlen, ofte sælges til langt over normalpriserne. Det betyder, at der nemt kan blive smidt 500 kroner eller mere på toppen af de næsten 2200 kroner, som modellen koster direkte fra Apple.

Eksemplet er bestemt ikke enestående, fortæller direktøren for Danmarks største prisportal.

- Vi er forbi både black friday og cyber monday. Der er da stadig tilbud og udsalg, men slet ikke i samme grad som tidligere på året, forklarer Martin Andersen fra PriceRunner.

Se også: Verdens vildeste tv ruinerer dig

Tilbage på normalpris

Ekstra Bladet har bedt portalen finde de mest populære elektronikgaver og såkaldte wearables som Apple Watch og Fitbit.

Og så beregne forskellen mellem billigste og dyreste pris på markedet lige nu.

- Butikkerne er tilbage på normale priser, fordi december primært er den måned, hvor de tjener penge.

- Derfor gør man også sin økonomi en tjeneste, hvis man får handlet de mest eftertragtede julegaver lidt før den dyre julemåned, mener han.

Farlige hjemmesider Godt dansk og en flot hjemmeside er ingen garanti for, at julefreden er sikret. Ifølge Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv fortjener ikke alle hjemmesider den tillid, som danske netbrugere giver dem. - Det er ikke altid en dansk netbutik, der gemmer sig bag en dansksproget hjemmeside. - Man er nødt til som forbruger at være kritisk, siger Dansk Erhvervs markedschef for handel, Lone Rasmussen, til Ritzau. De to organisationer har indsamlet over 30 eksempler på, at hjemmesiderne ikke overholder regler, som gælder i EU. Og Forbrugerrådet Tænk fraråder at købe bestemte varer på nettet, hvis man ikke er sikker på, at producenten er fra EU-lande og dermed underlagt EU-lovgivning. - Hold dig fra legetøj. Det handler om skarpe ting og små dele. Hold dig fra elektronik. Det kan bryde i brand eller være usikkert på anden måde, siger vicedirektør Vagn Jelsøe til Ritzau. - Og kosmetik. Når der er kemi i tingene, er det jo særligt følsomt, når det decideret er noget, vi smører på huden. Vis mere Luk

Se også: Alternativ til GoPro - så skal du købe den her

Overvej gavekort

Ifølge Martin Andersen vil dem, der jagter AirPods Pro og andre eftertragtede julegaver til teenageren, derfor have to valg.

- Hvis modtageren skal have gaven til jul, bliver du nødt til at tjekke priserne og forsøge at slippe så billigt som muligt. Også selvom det så ikke er den lavere pris, du normalt forventer.

- Alternativt kan du overveje at give et gavekort.

Det er mindre personligt, men kan få langt større værdi, når udsalget snart begynder.

Samme ting som sidste år

Ender man med at vælge det første og køber julegaven til en lidt for høj pris, bør man overveje muligheden for at hente den direkte i en butik, mener Martin Andersen.

- På den måde er du sikker på, at du får produktet inden jul. Og at du ikke sender dine penge til en hjemmeside, der måske lover en god pris, men aldrig eller alt for sent leverer det, du har bestilt.

Listerne, som PriceRunner har trukket ud, ligner i øvrigt meget de tidligere års.

- Det er ganske tit de samme produkter, der jagtes, når danskerne køber gaver. For det meste teknologi, legetøj og så bøger, der er det helt store hit i år.

- Producenterne fornyer jo elektronikken, så der hele tiden er nogle nye hovedtelefoner, bluetooth-højttalere, iPhones og spillekonsoller, som kan vække interesse.

Se også: Motorola dumper: Denne telefon skal du IKKE købe

--------- SPLIT ELEMENT ---------

10 populære wearables

Garmin Vivoactive 3: Fra 1368 til 2770 kroner.

Potentiel besparelse op til 1402 kroner.

Garmin Vivofit Jr: Fra 333 til 799 kroner.

Potentiel besparelse op til 466 kroner.

Garmin Vivoactive 4s 40mm: Fra 1960 til 2735 kroner.

Potentiel besparelse op til 775 kroner.

Garmin Vivofit 4: Fra 429 til 700 kroner.

Potentiel besparelse op til 271 kroner.

Garmin Vivofit 2 Jr: Fra 449 til 790 kroner.

Potentiel besparelse op til 341 kroner.

Sony WH-1000XM3: Fra 2179 til 2750 kroner.

Potentiel besparelse op til 571 kroner.

Nintendo Switch -Grey: Fra 2299 til 3007 kroner.

Potentiel besparelse op til 708 kroner.

Sony Playstation 4 Slim 500GB -Black Edition: Fra 1799 til 2999 kroner.

Potentiel besparelse op til 1200 kroner.

Apple TV 32GB (4th Gen): Fra 1145 til 1689 kroner.

Potentiel besparelse op til 544 kroner.

JBL Flip 4: Fra 562 til 1199 kroner.

Potentiel besparelse op til 637 kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



10 populære elektronikting

Apple AirPods Pro: Fra 2156 til 3629 kroner.

Potentiel besparelse op til 1473 kroner.

Apple iPad 10.2 32GB (7th Generation): Fra 2199 til 3990 kroner.

Potentiel besparelse op til 1791 kroner.

Apple iPhone 11 64GB: Fra 5899 til 8495 kroner.

Potentiel besparelse op til 2596 kroner.

JBL Tune 500BT: Fra 299 til 453 kroner.

Potentiel besparelse op til 154 kroner.

Google Chromecast 3: Fra 279 til 639 kroner.

Potentiel besparelse op til 360 kroner.

Apple Watch Series 3 38mm Aluminium med Sport Band: Fra 1250 til 2591 kroner.

Potentiel besparelse op til 1341 kroner.

Samsung Galaxy Watch Active 2 40mm Bluetooth Aluminium: Fra 1970 til 2571 kroner.

Potentiel besparelse op til 601 kroner.

Samsung Galaxy Watch 46mm LTE: Fra 2684 til 4649 kroner.

Potentiel besparelse op til 1965 kroner.

Fitbit Charge 3: Fra 804 til 1299 kroner.

Potentiel besparelse op til 495 kroner.

Huawei Watch GT 2 46mm Classic Edition: Fra 1890 til 3309 kroner.

Potentiel besparelse op til 1419 kroner.