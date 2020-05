Pas på: Computerorm hærger Facebook

En snedig computerorm er i disse dage løs på Facebook, advarer den gratis app 'Mit digitale selvforsvar', som Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag.

Advarslen blev for kort tid siden delt i appen, efter flere brugere på Facebook har oplevet, hvordan der pludselig er lagt opslag ud på deres egne profiler. Det er sandsynligvis sket, efter de har klikket på lignede opslag og links hos deres venner.

Opslagene henviser til tvivlsomme hjemmesider, der blandt andet forsøger at lokke penge ud af ofrene.

Dette opslag, som ormen automatisk deler, viser, at bagmændene er ude efter at lokke Facebook-brugerne ind på en falsk hjemmeside og narre penge ud af dem. Foto: Mit digitale selvforsvar

Udspekuleret metode

Forklaringen er ifølge selvforsvarsappen, at der aktiveres en farlig software, hvis man klikker på opslagene, som andres Facebook-profil allerede er inficeret med.

Og Ulla Malling, der står i spidsen for appen, råder nu danske Facebook-brugere til at være endnu mere skeptiske over for, hvad de klikker på.

Men hun erkender, at det kan være svært, når først et opslag ligger på en vens profil.

- Vi har set det her tidligere, hvor hackere overtog folks Messenger-tråd og sendte beskeder med links ud.

- Men det her er endnu mere udspekuleret, fordi der er tale om et opslag, som folk nemt kan have tillid til, når nu det ligger hos en person, man er ven med på Facebook.

Endnu et eksempel på de falske opslag. Foto: Mit digitale selvforsvar

Skift password og beskyt dig

Hendes råd er, at man omgående skifter sit password til Facebook, hvis man opdager, at man er blevet ramt af computerormen. Man bør også advare sine venner med et opslag på Facebook om, at der er lagt ting ud på ens profil, man ikke selv står bag.

- Og så skal man altid overveje, hvordan man bedst muligt beskytter sine vigtigste profiler. Det gælder også ens mailkonto.

- Profiler som Facebook må det nemlig godt være mere besværligt at få adgang til. For eksempel ved at du bruger forskellige passwords til forskellige profiler. Og ved at aktivere to-faktor-bekræftelse så fremmede aldrig kan få adgang alene ved at kende dit brugernavn og password, siger hun.

Smid hackerne ud

Et andet råd er, at man tjekker sin browser for at finde ud af, om computerormen har installeret en såkaldt udvidelse, som kan blive ved med at spamme vennerne eller dig med uønskede henvisninger til sider på nettet.

Endelig er det vigtigt at tjekke sikkerhedsindstillinger i sin Facebook-profil og smide fremmede ud, hvis du kan se, at brugere i for eksempel et helt andet land har adgang til din profil.

