Pas på: Datingsider kan lække dine hemmeligheder

Tusindvis af danskere bruger dagligt datingsider i jagten på underholdning, den næste kærlighed eller måske bare sex.

Men en analyse, som sikkerhedsfirmaet Kaspersky Lap netop har lavet af de mest populære datingapps som Tinder, afslører nu, at datingtjenesterne ikke altid er modstandsdygtige nok over hackere.

Har paraderne nede

Problemet er både, den måde brugerne opfører sig på. Men også at tjenesterne nogle gange svigter og undlader at kryptere for eksempel de billeder, som lægges online:

- Det kan være svært at gennemskue som bruger, om en datingtjeneste er god nok.

- De fleste har jo lært, at man aldrig skal klikke på links, man får fra nogen, man ikke kender, siger Leif Jensen, der er administrerende direktør hos Kaspersky Lab i Norden.

- Men når man har downloadet en datingapp eller er begyndt at bruge et datingsite, har man mentalt besluttet, man har tillid til den her service. Og kommer der så noget inde i den service, har man ofte paraderne mere nede: jeg har jo tillid til det her, og det virker jo fint.

- Det er bare her, at risikoen for at blive hacket og få udnyttet sine personlige data stiger voldsomt.

Udover at tjekke sikkerheden hos de mest populære datingsider har Kaspersky Lab også spurgt flere end 6000 brugere med en datingprofil - heraf 502 i Danmark - om deres vaner og erfaringer.

55 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen fra Kaspersky Lab, har oplevet at blive truet eller fået andre problemer, efter de har brugt en datingside. Mere end 60 procent er samtidig bekymrede for, at få deres enhed inficeret eller data stjålet.

Deler nøgenbilleder

Svarene viser blandt andet, at hver 10. har oplyst deres rigtige adresse. Samme andel har delt nøgenbilleder af sig selv, hvilket udsætter dem for en ekstra risiko:

- I første omgang gælder det derfor om at tjekke, om det er en datingside, man har hørt om før. Er det en service, som andre man kender bruger og har gode erfaringer med, lyder rådet fra Leif Jensen.

- Vi har jo de seneste år set flere skræmmende eksempler på datingsider, der er blevet hacket.

- For eksempel Ashley Madison der opfordrede brugerne til at være utro, men hvor mange brugere pludselig mistede dybt private oplysninger til nogle hackere.

- Hvad kan man gøre for at beskytte sig bedre?

- Man behøves jo ikke præcis fortælle, hvilken adresse man bor på, hvad ens telefonnummer er, eller hvad ens fulde navn er.

- Man bør også være skeptisk over for funktioner, der godt kan virke smarte, for eksempel at man deler sin position med andre på datingsiden. Eller at man logger ind med sine Facebook-oplysninger.

- Hvorfor er problemet med at bruge Facebook til login?

- Når du først kobler Facebook sammen med en anden service, risikerer du jo, at der pludselig deles mange flere personlige data.

