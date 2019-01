Pas på denne hjemmeside: Gør det dyrt at få rabat

Forbrugerombudsmanden advarer mod hjemmesiden prisamok.nu, der opkræver et dyrt abonnement for at give rabat

Det vælter ind med klager til Forbrugerombudsmanden over hjemmesiden prisamok.nu. Det får i dag ombudsmanden til at advare andre forbrugere mod hjemmesiden.

- Prisamok.nu vildleder forbrugerne til at indgå et abonnement, når de køber et produkt på hjemmesiden, fordi de ikke oplyser tydeligt om, at forbrugerne skal betale for at handle.

- Virksomheden bruger betalingsoplysningerne til at trække flere hundrede kroner hver måned, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en udtalelse om sagen.

Man skal lede godt for at finde teksten her, hvor abonnementet bliver beskrevet. Skærmdump

Abonnement godt skjult

Problemet med hjemmesiden er ifølge ombudsmanden, at abonnementet på 399 kroner om måneden er markeret så utydeligt på hjemmesiden, at forbrugerne reelt ikke er blevet oplyst om, at de skal betale dyrt for at få rabat.

Og hun har derfor et klart råd til dem, der bliver fanget i betalingsfælden.

- Hvis forbrugerne oplever, at der uberettiget bliver trukket penge fra deres konto, er det vigtigt, at de hurtigst muligt kontakter deres bank og anmoder banken om at stoppe betalingerne og tilbageføre pengene.

Bagmænd skjuler sig

Det har ikke været muligt at ombudsmanden at få en dialog med firmaet, der trods en henvendelse i oktober 2018 fortsat ikke har ændret sin markedsføring.

Da Ekstra Bladet onsdag forsøgte at få fat i ejerne, blev telefonen ikke taget. Adressen i Odense, som firmaet angiveligt holder til på, er samtidig hjemsted for en lang række af nuværende og tidligere såkaldte 1-kronens iværksætterfirmaer.

Ekstra Bladet har nu via mail bedt firmaet om en kommentar til sagen.

Gode råd Læs betingelser og vilkår igennem Vær særlig varsom ved krav om betaling Tjek felter, som er krydset af på forhånd Tjek, hvem der står bag hjemmesiden. Se fx efter CVR-nummer og kontaktoplysninger Tjek, om der findes anmeldelser af virksomheden HVIS DU ER BLEVET SNYDT: Kontakt firmaet med det samme. Meddel at: - du ikke mener, I har indgået en aftale - aftalen er ugyldig - du vil have dine penge tilbage Derudover skal du straks kontakte din bank, hvis du uberettiget har fået trukket penge fra din konto og anmod banken om at stoppe betalingerne og tilbageføre pengene. Kilde: Forbrugerombudsmanden

TIP OS: Kender du mere til firmaet bag prisamok.nu? Tip os i en mail til tech@eb.dk