Pas på når du tjekker årsopgørelsen: Hackere kan fuppe dig

De kommende dage er det ikke kun skatteydere, der kan glæde sig over de mange penge, de skal have tilbage fra SKAT.

For når årsopgørelsen for 2017 nu er sluppet fri, indleder hackere og andre kriminelle deres jagt på nemme ofre:

- Det er klart, at de, der vil sprede virus eller forsøger at få fat i personlige oplysninger, de bruger det her.

- Der bliver både sendt falske mails og sms’er ud, som forsøger at ligne noget, SKAT har sendt, lyder vurderingen fra Leif Jensen, der er nordisk direktør i Kaspersky Lab.

Millioner tjekker skat på nettet Godt 3,5 millioner tjekkede sidste år deres årsopgørelse via TastSelv på nettet. Ifølge SKAT skete tjekket af årsopgørelsen i 40 procent af tilfældene fra en mobiltelefon eller tablet. 3,4 millioner skatteydere skulle sidste år have penge tilbage, mens årsopgørelsen udløste en restskat hos godt en million danskere.

Sværere at gennemskue

Sikkerhedsfirmaet lavede i sidste måned en større undersøgelse af, hvordan kriminelle verden over bruger frigivelsen af årsopgørelser til at narre netbrugerne:

- De seneste par år har vi set, at selv i Danmark er de kriminelle blevet meget bedre til at få beskederne til at se ægte ud.

- Tidligere kunne man godt gennemskue, at det her var oversat af en maskine. Men i dag har de lokale oversættere til at udforme beskederne på ganske godt dansk.

Lokker efter nøglekort

Ifølge Leif Jensen er risikoen for, at hackerne får direkte adgang til din skattemappe, noget mindre herhjemme end i andre lande:

- I nogle lande bruger man jo blot et simpelt brugernavn og password for at få adgang til skatteoplysningerne, mens man herhjemme skal bruge NemID og et nøglekort.

- Det virker godt, medmindre man er så dum, at man hopper i med begge ben og sender et billede af sit nøglekort til hackerne.

- Gør du det, giver du naturligvis de kriminelle nogle helt andre muligheder for at tømme din bankkonto eller udnytte din identitet på andre måder.

Denne dag får du dine penge Har du betalt for meget i skat, vil de overskydende penge efter planen tikke ind på din NemKonto 10. april 2018. Der er dog flere undtagelser. Har du eller din ægtefælle forfalden gæld til det offentlige, går der længere tid, fordi beløbet skal modregnes i din overskydende skat. Det gælder også, hvis beløbet er over 100.000 kroner. Så skal SKAT nemlig individuelt sikre, at du har ret til pengene.

Har paraderne nede

Alligevel kan man godt komme i problemer, selv hvis man holder sit nøglekort for sig selv:

- De kriminelle ved jo, at der er mange ’kunder’ lige nu. Danskerne går og venter på deres årsopgørelse og kan nemt have paraderne nede, når der kommer en besked om, at du kan klikke dig frem til de 10.950 kroner, du ifølge mailen fra SKAT skal have tilbage.

- Mailen kommer bare ikke fra SKAT. Og klikker du på linket, risikerer du at hente farlig software ned på din computer eller lokkes til at udlevere oplysninger, som de kriminelle kan misbruge.

