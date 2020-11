Pas på: Så lidt får du

WEBFIRMAET OPTIMEO: Fiskehandleren Patrick skal betale 19.999 kroner om året for hjælp til sin hjemmeside - men får blot ni konsulenttimer for pengene

Hvad får man egentligt for pengene, hvis man betaler 19.999 kroner om året for at få sin hjemmeside markedsført af et dansk webfirma, der kalder sig for Danmarks førende? Ifølge Patrick Wendin fra firmaet Rejekælling & Søn i Albertslund så godt som ingenting.

Som Ekstra Bladet fortalte fredag, ligger fiskehandleren lige nu i en retsligt strid med webfirmaet Optimeo, der i dag er en del af Group Online.

Og ifølge kontrakten, som fiskemanden føler sig groft bondefanget til at underskrive i 2018, vil firmaet i syv år sørge for, at hans stadigt ikke eksisterende hjemmeside bliver markedsført seriøst. Pris: 139.993 kroner plus moms.

Der er ikke meget tilbage til selve arbejdet for Rejekælling & Søn, når Optimeo først har taget sin fortjeneste. Dokument fra retssagen

Hjælp os videre I dag har Optimeo fået nyt navn og hedder Group Online. Tidligere hed Optimeo Identitøren. Firmaet er fusioneret med det endnu større Danaweb, efter begge sidste år blev opkøbt for et trecifret millionbeløb af kapitalfonden CataCap. Senest er et tredje webfirma, jyske PLICO, blevet en del af Group Online. PLICO hed tidligere Business Solution. Kender du mere til firmaerne og deres arbejde? Enten som kunde eller nuværende/tidligere ansat? Del din viden med Ekstra Bladet i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives, hvis det ønskes.

Egen hjemmeside? Så nemt er det

Gigantisk fortjeneste

Papirer, der tidligere i år blev fremlagt i byretten af Optimeos direktør Kuno Ystrøm, afslører imidlertid, at det kun er en brøkdel af pengene, der går til arbejdet. Hele 92 procent af udgiften er i stedet ren fortjeneste for Optimeo.

- Det er jo helt håbløst. Og det er blevet værre og værre, jo længere jeg har boret mig ned i deres papirer, siger Patrick Wendin om retssagen, som han tabte, men nu har anket til landsretten.

De 10.520 kroner, der er den reelle omkostning i de syv år, skal således dække både udgiften til de produkter, som firmaet leverer, og timeløn til de konsulenter, der skal hjælpe med markedsføringen. Det er så lidt, at både fiskehandleren og hans advokat mener, at byrettens dom bygger på en helt forkert præmis.

- Optimeo mener jo, at de er Danmarks førende inden for branchen. Og at de har så mange tilfredse kunder.

- Men når jeg læser betingelserne og ser, hvad de tjener på mig, er det jo småting, de leverer. De sælger ren luft, som jeg ikke kan bruge til noget.

Pas på: Så lidt får du

Garanterer ingenting Patrick Wendin kæmpede i flere måneder, før det lykkedes ham at få en kopi af handelsbetingelserne fra Optimeo. Og der ventede ham et chok, da han for første gang fik læst de mange sider. Her garanterer firmaet nemlig på ingen måde for, at Patrick og andre kunder får noget for pengene. 'På baggrund af ovenstående giver Optimeo ingen garantier for placeringer på diverse søgemaskiner eller opnåede resultater,' fremgår det blandt andet af dokumentet, selvom det er netop det, man betaler firmaet for at hjælpe med. Firmaet skriver også på side 15 af de 18 siders betingelser, at det er 'næsten umuligt at forudsige effekten af de planlagte aktiviteter.' Ingen af disse forbehold kom dog frem under mødet med webfirmaets sælger, der i retten erkendte, at han aldrig gennemgik betingelserne med Patrick Wendin, men alene fik ham til at underskrive aftalen. Heller ikke den fik fiskehandleren en kopi af før fire måneder senere.

Lovede succes

Produkterne i pakken fra Optimeo er for eksempel et webkursus, et statistikmodul og en konference, som Optimeo selv holder. Og disse produkter giver ifølge beregningerne 1624 kroner i omkostninger for Optimeo.

Dermed er der blot 8896 kroner tilbage til arbejdsløn, som internt koster firmaet 150 kroner i timen. Eller hvad der altså svarer til de godt ni timer om året i syv år.

- Til den pris burde de have en mand siddende ude hos mig, lyder det vredt fra Patrick Wendin.

- Hvad regnede du med, at man kunne få af markedsføring for pengene?

- Nu har jeg slet ikke bedt om produktet. Men sælgeren fortalte mig i sin tid, at de kan få min fiskeforretning til tops på Google, hver gang der bliver søgt på fiskehandlere.

- De vil hele tiden opgradere min side, så jeg altid er først på Google.

- Det er så ikke det løfte, der står i betingelserne. Der står derimod, at de ikke kan give garanti for nogen effekt?

- Nej, og jeg ved i dag ærligt talt ikke, hvad man får for pengene.

- Jeg har alene fået et amatøragtigt udkast til en hjemmeside fra Optimeo og får nok ikke meget andet for den formue, de kræver fra mig.

Sagen kort 19. juni 2018: En sælger fra Optimeo opsøger Rejekælling & Søn i forretningen i Albertslund, hvor han får Patrick Wendin til at underskrive en aftale. Sælgeren udleverer ikke en kopi af aftalen. Heller ikke af forretningsbetingelserne, der aldrig blev gennemgået. 20. juni 2018: Optimeos økonomikontor ringer for at få et kontonummer. Det afviser Patrick at udlevere, da det lovede opstartsmøde ikke er gennemført, og der efter hans opfattelse ingen endelig aftale er. Han forsøger de følgende måneder forgæves at få en brugbar kontakt til Optimeo og en kopi af aftalen og betingelserne. September 2018: Der holdes et kort møde hos Optimeo, hvor det stadig ikke er muligt for Patrick at få papirerne udleveret. Det sker først senere, hvor firmaet nu fortæller, at aftalen på 200.000 kroner ikke kan ændres. December 2018: Patrick mødes med sælgeren. Ifølge Patrick erkender sælgeren nu, at han under salgsmødet i juni ’ikke forklarede tingene ordentligt’. Han vil tale med sin chef for at få fejlene rettet. Det sker aldrig. 2. juni 2019: Rejekælling & Søn stævnes med et krav om at betale hele beløbet. 29. juli 2020: Optimeo vinder sagen i byretten, da dommeren vurderer, at aftalen uanset for-løbet står ved magt. Sagen er nu anket til landsretten. Vis mere Luk

Ansatte i fupfirma: Fik salgstip fra millionsvindler

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Direktør: Får meget for pengene

Selvom 92 procent af pengene ender som ren fortjeneste, afviser direktøren i Optimeo, at kunderne gør en dårlig handel med hans firma.

’Vores kunder får meget for pengene.’

’Det er derfor, de vælger os. Og årsagen til at mange kunder gentegner deres aftaler med os,’ skriver Kuno Ystrøm i et mailsvar til Ekstra Bladet.

Han oplister en række af tekniske løsninger og produkter, der ifølge ham giver masser af værdi for kunder som Patrick Wendin. Også selvom det er et meget lille beløb ud af den samlede kontrakt, der går til netop disse ydelser.

Men det betyder ikke ringe værdi for kunderne, mener han. Også selvom betingelserne netop fortæller, at man ingen garantier får af Optimeo.

’Ingen kan garantere placeringer på Googles søgemaskine. Det skyldes navnlig de løbende ændringer i Googles algoritme.’

’Desuden spiller konkurrenters adfærd ind. Bruger de langt flere penge på søgeoptimering, end du gør, vil det have indflydelse på dine placeringer. Men der er selvfølgelig fuld gennemsigtighed for kunden hele tiden.’

’Alt kan måles og påvises. Og vi leverer og gennemgår rapporter med vores kunder, så de er klar over den løbende udvikling i deres prioriterede søgeord samt antallet af konverteringer og henvendelser.’