Pas på: Sådan kan en iPhone misbruges til at aflytte dig

Se her hvordan du opdager, om en efterladt iPhone bruges til at aflytte dine samtaler

En funktion til at hjælpe hørehæmmede fører i disse dage til voldsom debat på nettet.

For hvordan kan Apple, der er en stor forsvarer af retten til et privatliv, tilføje en funktion til iPhone, der i praksis gør enheden til et overvågningsredskab?

Og kan man overhovedet føre en privat eller fortrolig samtale i et lokale, hvor der ligger telefoner, uden at ejeren er til stede?

If u have AirPods, u can press “Live Listen” to “On” and leave your phone in the room with someone and u can hear what they saying, thank me later pic.twitter.com/fC6KYmqpB4 — arnold (@arnoldcrndo) 9. januar 2019

Lytter via Bluetooth

Det er netop, hvad der sker, hvis man aktiverer funktionen for hørehæmmede til kontrolcenteret på en iPhone med iOS 12.

Herefter kan lyden fra mikrofonerne i telefonen nemlig sendes til et trådløst headset.

Og da der typisk kan være op til 10 meter mellem en iPhone og et Bluetooth-headset, kan folk med de forkerte hensigter efterlade deres iPhone i et lokale og på afstand lytte med i samtaler, de ikke er en del af.

Dårligt markeret

Og det er ganske svært at opdage, da netop denne funktion kun er meget svagt markeret på telefonens låseskærm.

Forsøger man i stedet at efterlade en iPhone med memoprogrammet sat til optagelse, er det markant tydeligere på låseskærmen, at der bliver optaget.

Og ringer man op til sin egen telefon fra et andet nummer - og ad den vej forsøger at aflytte andre - kan man slet ikke låse telefonen, uden at opkaldet afbrydes.

Sådan ser det ud på en oplåst iPhone, når man aktiverer funktionen til hørehæmmede. Skærmdump

Brug for bedre beskyttelse

Det virker med andre ord som om, at Apple får brug for at justere funktionen til hørehæmmede og gøre det langt tydeligere for omgivelserne, at der lyttes med på telefonen.

En mulighed kunne være, at funktionen alene virker, hvis telefonen er i bevægelse, fordi den skal ligge i hånden på den hørehæmmede, som har brug for bedre at kunne høre sine omgivelser.

Eller som minimum at låseskærmen mere tydeligt end i dag viser andre, at der lyttes med, når de tager fat i telefonen.

Apple har indtil videre ikke ønsket at kommentere sagen.

Også på en åben skærm skal man holde godt øje med den røde markering over uret i øverste venstre side af displayet for at opdage, at der bliver lyttet med. Skærmdump

