Patrick er ikke alene: Samme sælger på spil

WEBFIRMAET OPTIMEO: Scorer 5000 kroner for hver underskrift, kunderne afleverer - nu har flere klaget over ham

Fiskehandleren Patrick Wendin fra Albertslund er langtfra den eneste, som føler sig dårligt behandlet af webfirmaet Optimeo, som i dag har skiftet navn til Group Online.

Efter Ekstra Bladet de seneste dage har omtalt, hvordan en sælger i 2018 opsøgte Patricks firma, Rejekælling & Søn i Albertslund, er avisen nemlig blevet kontaktet af adskilige kunder og ansatte i Optimeo, men også i de to firmaer Danaweb og PLICO, som samlet udgør Group Online.

Fiskemand advarer: Hold dig langt væk

Hjælp os videre I dag har Optimeo fået nyt navn og hedder Group Online. Tidligere hed Optimeo Identitøren. Firmaet er fusioneret med det endnu større Danaweb, efter begge sidste år blev opkøbt for et trecifret millionbeløb af kapitalfonden CataCap. Senest er et tredje webfirma, jyske PLICO, blevet en del af Group Online. PLICO hed tidligere Business Solution. Kender du mere til firmaerne og deres arbejde? Enten som kunde eller nuværende/tidligere ansat? Del din viden med Ekstra Bladet i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives, hvis det ønskes.

Pas på: Så lidt får du

Strid om samme sælger

Og ikke nok med at flere kan fortælle, hvordan aggressive sælgere fra Optimeo har lokket en underskrift ud af dem.

I mindst et tilfælde er en sag med den samme sælger, som Patrick Wendin mødte i sin forretning, endt ved retten i København.

Den sagsøgte ønsker ikke i dag at træde frem, men har delt hele dommen med Ekstra Bladet. Og i den kan man blandt andet læse, hvor meget sælgerne hos Optimeo får for en underskrift.

Nemlig 5000 kroner hver gang der hives en underskrift hjem. Det sker ifølge en vidneforklaring fra Kuno Ystrøm, der er direktør og medejer af Optimeo, i gennemsnit 10 gange om måneden. Da sælgerne har en grundløn på 30.000 kroner, betyder det en månedsløn til sælgeren på 80.000 kroner brutto.

Sådan forklarer Kuno Ystrøm i retten, hvordan man aflønner sælgerne i Optimeo. Samme forklaring har firmaet brugt i flere retssager i år, når man har skulle begrunde, hvorfor kunderne skal betale så meget.

Egen hjemmeside? Så nemt er det

Rystende oplysninger

Patrick Wendin kalder de nye oplysninger rystende.

- Når den samme sælger nu har været igennem mindst to ens retssager, hvor der sås tvivl om, hvad han lover kunderne, så beviser det for mig, at der er noget helt galt her.

- At han så oven i købet får en bonus på 5000 kroner for at sikre min underskrift, fortæller mig, hvad hans ægte motiver må være. Og de har jo helt tydeligt ikke været at sikre, at jeg og andre kunder får ærlig besked om, hvad der skrives under på.

Landsretten har netop accepteret at tage Patricks ankesag op.

- Jeg håber derfor, at vi kan få lov til at fremlægge sagen mundtligt i landsretten. Der er brug for at få hevet nogle flere vidner ind, så Optimeo kan blive stillet til ansvar for, hvad det er, de render og laver, mener Patrick Wendin.

Dommer uenig Som i sagen om Rejekælling & Søn tabte kunden sagen, hvor den samme sælger er central. Men dommeren i Københavns Byret nedsatte Optimeos såkaldte overskudsgrad fra 92 til 50, da den var udokumenteret. Altså hvor mange penge der er ren fortjeneste på hver kunde. Det betyder, at den samlede regning falder markant i denne sag. Dommeren underkendte også kontrakten på syv år og nedsatte den til fem år. Det skete, fordi der var stor tvivl om, hvem der - med en kuglepen - havde udfyldt centrale dele af kontrakten. Og ikke mindst hvornår i forløbet det var sket.

De seneste dage har fiskehandler Patrick Wendin brugt meget tid på at tale med andre vrede firmaejere, der som ham endte med en dyr regning for ingenting fra webfirmaet Optimeo. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Sagen kort 19. juni 2018: En sælger fra Optimeo opsøger Rejekælling & Søn i forretningen i Albertslund, hvor han får Patrick Wendin til at underskrive en aftale. Sælgeren udleverer ikke en kopi af aftalen. Heller ikke af forretningsbetingelserne, der aldrig blev gennemgået. 20. juni 2018: Optimeos økonomikontor ringer for at få et kontonummer. Det afviser Patrick at udlevere, da det lovede opstartsmøde ikke er gennemført, og der efter hans opfattelse ingen endelig aftale er. Han forsøger de følgende måneder forgæves at få en brugbar kontakt til Optimeo og en kopi af aftalen og betingelserne. September 2018: Der holdes et kort møde hos Optimeo, hvor det stadig ikke er muligt for Patrick at få papirerne udleveret. Det sker først senere, hvor firmaet nu fortæller, at aftalen på 200.000 kroner ikke kan ændres. December 2018: Patrick mødes med sælgeren. Ifølge Patrick erkender sælgeren nu, at han under salgsmødet i juni ’ikke forklarede tingene ordentligt’. Han vil tale med sin chef for at få fejlene rettet. Det sker aldrig. 2. juni 2019: Rejekælling & Søn stævnes med et krav om at betale hele beløbet. 29. juli 2020: Optimeo vinder sagen i byretten, da dommeren vurderer, at aftalen uanset for-løbet står ved magt. Sagen er nu anket til landsretten. Vis mere Luk

Direktør afviser kritik

Ekstra Bladet talte lørdag aften med sælgeren og forelagde ham kritikken. Men han ønsker ikke at udtale sig om sagerne.

Hans chef, Kuno Ystrøm, afviser i en mail, at der er noget odiøst i måden, som salget foregår på, og at der gives en bonus for hver underskrift:

’Dit spørgsmål om bonus er fordrejet og baserer sig på en forkert præmis.’