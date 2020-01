Pentagon advarer om browser

Pentagon har udsendt en advarsel om den populære browser Mozilla Firefox, skriver Computerworld.

Firefox har ville fikse nogle kritiske sikkerhedshuller i deres browser, og derfor har de udsendt en såkaldt patch til alle deres brugere. Men brugerne skal selv installere den seneste patch, før sikkerhedsbristen er lukket.

Sikkerhedsproblemerne er tilsyneladende så kritiske, at det amerikanske forsvarsministerium har set sig nødsaget til at udsende en meddelelse om, at det er vigtigt, at man installerer patchen.

Din browser er ved at ødelægge nettet

'Mozilla har frigivet en sikkerhedsopdatering, der adresserer en sårbarhed i Firefox, Firefox ESR og Thunderbird. En angriber kan udnytte sårbarhederne til at få kontrol over et inficeret system,' skriver Homeland Securitys cybersikkerhedsenhed på deres hjemmeside.

Mozilla udsendte opdateringen af deres software 8. januar og beskriver den selv som 'kritisk' på deres hjemmeside.