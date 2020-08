Perfekt lyd: Svær at slå

ANMELDELSE: Sonys WH-1000XM4 er mere end blot endnu et nummer i serien af over-ear-hovedtelefoner

Endnu en?

Reaktionen er forståelig, når model 3 bliver til 4 og senere til 5 i de mange stykker elektronik, der hvert års lanceres i 'en helt ny udgave'.

Ofte er nyhederne nemlig blot poleringer, hvor den eneste ægte nyhed er priserne, der får endnu et hak op. Men for en gangs skyld kunne jeg pakke galden væk og glæde mig, da Sony forleden sendte WH-1000XM4 på markedet.

Begrundet skepsis

Forgængeren Sony WH-1000XM3 var ellers i forvejen en ganske habil over-ear-hovedtelefon med markedets bedste støjreduktion og en rigtig flot batteritid. Mit skepsis var derfor begrundet, fordi hvordan forbedrer man noget, der allerede virker?

Efter et par ugers test har jeg svaret klar: Ved ikke kun at polere, men reelt forbedre produktet så meget, at det mærkes og ikke mindst høres.

Og det gør det på Sony WH-1000XM4.

Kan du spotte nyheden? Det er 4'eren til venstre. Foto: Ekstra Bladet

Leger med materialerne

Lad os begynde med design og ergonomi. Her kan selv utrænede øjne godt se lighederne.

Designet er med andre ord det samme som før, dog med den forskel at der i den venstre ørekop nu er indbygget en sensor, der slår lyden fra, når du tager hovedtelefonen af.

Der er leget med materialerne og ændret nogle vinkler her og der, og ergonomisk sidder modellen endnu bedre end forgængeren. Men vi taler her om marginale forskelle, der ikke alene berettiger et køb.

I venstre ørekop finder man den tydelige sensor, som hjælper med at slå lyden fra og til, når du tager hovedtelefonen af og på. Foto: Ekstra Bladet

Kan tilslutte to enheder

Derimod er det i teknologien i hovedtelefoner og deres evne til at tvinge endnu bedre lydoplevelser og ikke mindst endnu mere solid støjreduktion ud af samme model, at vi finder de markante forbedringer.

Der er - og jeg bruger dagligt forgængeren - ingen tvivl om, at lydbilledet er forbedret. Der er mere rummelighed og bedre klang i denne udgave.

På samme måde er støjreduktionen strammet til, hvilket sikrer Sony en klar førsteplads. Ingen gør det bedre, og modellen er i prisklassen svær at slå.

Og så kan jeg godt lide, at det nu er muligt at tilslutte to forskellige enheder, så du nemt kan skifte mellem for eksempel en telefon og en computer. Det har været en længe ventet funktion i modellen.

Klassisk, dyr og ifølge Ekstra Bladets tech redaktør noget af det bedste du kan købe, hvis du jagter en støjreduceret over-ear-hovedtelefon. Foto: Ekstra Bladet

En klar vinder

Skulle det ikke allerede fremgå af ovenstående, så er jeg vild med både Sonys serie af over-ear-hovedtelefoner og den seneste nyhed. Ville jeg så købe?

Hvis jeg ikke allerede ejede den forrige model, ville svaret være et klart ja. Modellen står nemlig øverst på min liste, som jeg anbefaler andre en over-ear-model ud fra.

Og selvom det nu er muligt at købe forgængeren, WH-1000XM3, til en meget attraktiv pris, vil jeg for en gangs skyld give mig og anbefale nye købere at gå direkte efter WH-1000XM4.

Forbedringerne er nemlig de ekstra penge værd.