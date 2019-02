Pizzakæde narrer danske kunder

Ringer kunderne op og lover dem en gratis pizza for et svar - det koster bare penge at få udleveret 'gaven'

'Vil du have en gratis pizza for at deltage i en tilfredshedsundersøgelse?'

Sådan lyder spørgsmål til talrige kunder hos pizzakæden Dominos i disse uger. Og det har fået adskillige af kunderne til at undre sig. For hvordan har Dominos Pizza lov til at bryde de ellers stramme danske regler for telefonsalg? Og hvordan kan en pizza være gratis, når man alligevel skal betale for den?

I flere samtaler, som Ekstra Bladet kender indholdet af, oplyser kæden nemlig intet om, at man faktisk skal købe noget for at få sin 'belønning'. Det opdager man først, når værdikuponen dukker op som en mail.

Selv i de tilfælde, hvor der undervejs siges, at man for eksempel kan købe en dip for at få sin pizza, så indledes samtalen altid med: Må vi stille et spørgsmål for en gratis pizza.

Og 'undersøgelsen' består alene af et enkelt spørgsmål om, hvad sandsynligheden - på en skala fra 1 til 5 - er for, at man vil bestille hos pizza hos firmaet igen.

Bruger eksternt firma

Ekstra Bladet ville gerne tale med de ansvarlige hos kæden, men det har ikke været muligt at komme tættere på firmaet end mailsvar fra en unavngiven talsmand. Her lyder forklaringen, at man har hyret et eksternt firma til at foretage de mange opkald:

'Vi har et eksternt firma til at hjælpe os med kundeundersøgelserne, og de har et script, de skal følge, hvor det fremgår, at kunderne som tak for hjælp får en gratis pizza, hvis der købes et andet produkt mod betaling. Dette fremgår ligeledes meget klart af den mail, som kunderne får med kuponkode til den gratis pizza.'

Firmaet beklager samtidig, hvis kunderne føler sig spammet af et opkald, der mest alt virker som kynisk markedsføring for en presset pizzakæde:

'Vi er kede og ærgerlige over, hvis nogle forbrugere oplever vores kundetilfredsundersøgelser som spam, hvilket bestemt ikke er hensigten.'

Sådan ser kuponen ud, som brugerne modtager efter løftet om den gratis pizza. Læser man det med småt, opdager man, at der skal købes noget andet for at få pizzaen. Privatfoto

Dominos: Bare en kundeundersøgelse

Ekstra Bladet har bedt om en forklaring på, hvordan kæden mener, at de har fået lov til at lave telefonopkaldene. Ifølge reglerne skal man nemlig give et klart samtykke til telefonsalg og målrettet markedsføring. Og det samtykke er det slet ikke muligt at give på Dominos hjemmeside.

Men her forklarer den unavngivne talsmand, at der skam hverken er tale om et salg, selvom man skal betale for sin gave. Eller markedsføring.

'Vores formål med kundeundersøgelserne er at sætte kunden i centrum og få feedback på deres oplevelser, så vi hele tiden bliver bedre.'

'Derfor er der ikke tale om telefonsalg, men derimod en kundeundersøgelse beskrevet i vores persondatapolitik.'

Med andre ord mener kæden, at de danske kunder allerede har givet lov til at blive ringet op. At kunderne ikke er tilfredse med det, fremgår også af tidligere reaktioner på sagen på Trustpilot, hvor kunderne skælder kæden ud for at lyve om de gratis pizzaer og uønskede opkald.

