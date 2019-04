Plæneklippere er en stor prisfælde

Indkøbet af både traditionelle plæneklippere og robotplæneklippere ender typisk som en solid udskrivning.

Men hvis du håber, at der kan hentes en besparelse ved at vente med indkøbet til senere på året eller helt til næste år, kommer du med stor sandsynlighed til at vente forgæves.

Ifølge en frisk prisanalyse fra PriceRunner.dk flytter priserne sig nemlig meget lidt på havemarkedet.

- Det er ikke et marked, der har været særligt gennemsigtigt i mange år. Og det er noget nyt, at det er blevet muligt at sammenligne priserne på de her produkter, forklarer portalens direktør, Martin Andersen, til Ekstra Bladet.

Styrer priser hårdt

Den manglende gennemsigtighed har indtil nu gjort det nemt for de største producenter og forhandlere at styre priserne hårdt, mener han.

- Man har heller ikke haft en stor konkurrence, hvilket giver rimeligt frit spil til at kunne fastfryse priserne. Den manglende gennemsigtighed betyder også, at priserne samtidig kan være vidt forskellige, så nogle forhandlere har rimelige priser, mens andre er meget dyre.

Klar tendens: Vi vil have en robot Robotplæneklipperne er hastigt på vej frem. Ifølge PriceRunner er forklaringen, at priserne er kommet ned i et mere rimeligt leje. Og hvis man kan slippe for at slå græsset selv og uden for meget larm, så foretrækker flere denne elektriske løsning.

Tjek pris og køb

Konsekvensen er, at man skal se sig særdeles godt for, inden man vælger at købe en plæneklipper.

- Hvis du ved, hvad du jagter, skal du ikke forvente, at prisen falder ret meget i løbet af året. Og du skal heller ikke tro, at du kan få den 50 procent billigere næste år, lyder vurderingen fra Martin Andersen.

- Hvad er dit råd så til forbrugere, der jagter en plæneklipper?

- Græsset vokser jo. Så få sammenlignet priserne nu og køb så, hvor modellen er billigst, og servicen er bedst, siger Martin Andersen, der dog forudser, at havemarkedet udsættes for større prisfald de kommende år. Helt som det er sket på markedet for fladskærme.

- Og prisforskellene vil også blive mindre, når butikkerne begynder at matche hinanden bedre.

Har samme motor

Martin Andersen råder også havefolket til at tjekke, om forskellige modeller alene har navnet til forskel.

- Det kan være en detalje som navnet, der er forskelligt. Men i de fleste tilfælde sidder den samme motor på og slår græsset lige så godt til den halve pris.

