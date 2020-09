Politianmeldt for 5G

FRYGTER STRÅLING: Borgeraktivist mener, at teleselskaberne udsætter befolkningen for en akut fare med nyt telenetværk - det er der ikke videnskabeligt bevis for

Selvom de videnskabelige beviser er ikke-eksisterende, forlanger borgeraktivisten Pernille Schriver nu, at udrulningen af 5G bliver stoppet.

Hun er aktiv i EHS-Foreningen, der kæmper for at begrænse og stoppe den elektromagnetiske påvirkninger, som blandt andet 5G udsætter borgerne for.

Derfor har hun netop politianmeldt TDC, Telia, Telenor og 3, skriver hun i et opslag på Facebook:

Går efter 'forureneren'

I et skriftligt interview med MereMobil.dk begrunder hun politianmeldelsen med, at hun og andre bliver syge af strålerne, som kommer fra mobilnetværket.

'Jeg er ikke jurist, men en almindelig borger, som bliver strålings-syg af teleselskabernes EMF-stråling og når det nu er teleselskabernes antenner, som udsender og modtager EMF-forureningen, som jeg bliver syg af, så er det der anmeldelsen går på i første omgang', forklarer hun blandt andet om sine motiver.

Hun erkender dog, at teleselskaberne faktisk overholder de krav, som myndighederne stiller til mobilnetværkene. Og at det nok retteligt var sundhedsmyndigheder, som politiet burde interessere sig for. Men hun mener alligevel, at teleselskaberne er de rigtige at ramme med anmeldelsen.

'Politiet er sat i verden for at love skal overholdes. Ergo har jeg anmeldt de selskaber, som er de primære forureningskilder'.

Torsdag fortsatte udrulningen af 5G i Danmark. Her er det et tag i Aarhus, hvor der sættes udstyr op til at understøtte det lynhurtige netværk. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Tager sagen med ro

Sagen ventes at blive svær for borgeraktivisten at få medhold i, da der i dag ikke findes anerkendt videnskabelige beviser på, at 5G eller andre mobilnetværker gør befolkning eller dyr syge. Det er et synspunkt, som Pernille Schriver og EHS-Foreningen er meget uenig i.

Hos Teleindustrien tager man politianmeldelsen med ro.

- Teleselskaberne har fokus på at sikre, at de regler, rammer og grænseværdier der er fastsat overholdes. Det gælder uanset, hvilke teknologier, der anvendes.

- I praksis viser målinger, at vi er meget langt fra de fastsatte grænseværdier – også når 5G tages i brug, siger organisationens direktør, Jakob Willer, til techmediet.

