Politiet: Han er den tyske Stein Bagger

Firmaer, der lever af at formidle digitale betalinger, kan forvente at blive kigget markant mere i kortere fremover.

Det er konsekvensen af en af de største skandaler siden Anden Verdenskrig, som i disse dage rammer det tyske firma Wirecard.

Firmaet er et såkaldt fintech selskab, der netop lever af at formidle betalinger via nettet eller kreditkort. Problemet er bare, at en indtjening på over 14 milliarder kroner har vist sig at være et groft bedrageri.

Pengene findes slet ikke, mener de tyske myndigheder, der nu får hård kritik for at have ignoreret flere klare advarsler om firmaets falske regnskabsføring.

Interesting story from CNN Philippines https://t.co/JgFfmFSlie — Dan McCrum (@FD) June 29, 2020

Det er falske dokumenter, som det journalisten Dan McCrum herover har delt på Twitter, der var med til at vælge Wirecard.

Solgte aktier for milliarder

Sagen rullede for alvor, da blandt andre journalisten Dan McCrum fra Financial Times kulegravede Wirecard.

Firmaets og myndighedernes svar var en voldsom mistænkeliggørelse af det britiske finansmedie, som imidlertid holdt fast.

For McCrum og hans kolleger havde nemlig ret i, at milliarderne slet ikke findes. Og sagen har nu ført til anholdelse af firmaets topchef Markus Braun, der på samme måde som danske Stein Bagger menes at være hjernen bag det gigantiske bedrageri.

Meget behændigt lykkedes det Braun at sælge personlige aktier for over en milliard kroner få dage før firmaets kollaps.

USA-division vil ud Mens Wirecard reelt er brændt ned til grunden i hjemlandet Tyskland, så forsøger firmaets amerikanske division nu at komme igennem krisne. Her har ledelsen hyret en bank, der skal prøve at sælge divisionen, som er i drift og betjener sine kunder.

Forfalskede bankpapirer

Men hvor var de mange milliarder så ifølge Markus Braun og hans nærmeste ledelse, der nu også er mistænkt for at være medskyldige?

En undersøgelse, som Wirecard blev tvunget til at lade revionsfirmaet Ernst & Young (EY) udføre, tyder på, at sporet ender i Asien.

Her skulle flere banker angiveligt have de mange milliarder stående på bankkonti. Men de garantier, som Wirecard kunne fremvise, har siden vist sig at være forfalskede papirer.

Journalisterne fra Financial Times har på samme måde som EY dokumenteret, hvordan store afdelinger hos Wirecard i for eksempel Dubai, på Filippinerne og i Irland var de rene luftkasteller.

Flere anholdelser på vej

Der var enten tale om meget små selskaber med få ansatte, tomme og lukkede selskaber eller dækadresser, som aldrig havde været brugt til at drive en virksomhed fra.

De kommende uger ventes flere anholdelser, mens myndighederne og den nye ledelse i Wirecard forsøger at redde de sidste stumper.

Du kan herover se, hvordan Dan McCrum fra Financial Times afslørede en af de største tyske erhvervsskandaler nogensinde. Video: YouTube

