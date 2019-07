Populær spilkonsol bliver billigere

Rygterne har lydt længe. Og nu har japanske Nintendo så bekræftet dem: 20. september sendes en billigere udgave af firmaets meget populære spilkonsol Swich på gaden.

Nintendo Switch Lite hedder udgaven, der kommer til at koste 199,99 dollars, eller hvad der svarer til 1300 kroner. Forvent dog en lidt dyrere pris, men stadig billigere end de 2399 kroner, som enheden i dag billigst sælges til i sin oprindelige udgave.

Ny spillekonsol fra Nintendo erobrer Danmark

Se også: Klassisk spillekonsol er tilbage: I morgen skrumper Playstation

Kan ikke bruges på et tv

Der følger dog begrænsninger med.

Switch Lite er således en samlet enhed, hvor du ikke kan tage de indbyggede Joy-Con styreenheder af. Du kan heller ikke slutte enheden til et fjernsyn, da den alene er tænkt til håndholdte spil. Du kan dog købe eksterne Joy-Cons og bruge dem til de spil, hvor der er behov for at kunne bevæge sig meget.

Heldigvis bliver Switch Lite også lettere end originalen, ligesom batteritiden er en smule forbedret.

Ifølge firmaets danske Facebook-side er lanceringsdatoen herhjemme også 20. september, men der er ikke oplyst endelige danske priser endnu.

Du kan læse mere om nyheden her.

Se også: Super Mario sender Nintendos resultater op

Der bliver leget med farverne på den nye Switch Lite. Foto: Nintendo

Se også: Nu går Nintendo Switch online