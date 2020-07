Prisrigtig bærbar rammer Danmark

Der er trængsel på hylderne med bærbare nyheder i disse uger. Og det er godt, fordi kvaliteten af nyhederne generelt er høj, selv hvis dit budget ikke ligger i den dyre ende.

Dagens testmodel kommer igen fra Huawei, der har skubbet et par mellemklasse bærbare i sin MateBook-serie på gaden. Vi taler altså ikke om helt billige bærbare, men modeller der tager noget af det bedste fra de dyreste i MateBook-serien, skalerer det en smule ned og skærer endnu mere på priserne.

Det er med andre ord en hr. og fru. Danmark-computer, vi her har fat i, hvor du får masser af værdi for pengene.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Se også: Computeren der letter dig

Touchdisplay

Der er således meget, som jeg kan lide ved MateBook 14, der navnet på modellen, vi har testet. Du kan også købe en 13 tommers-udgave, der bortset fra skærmstørrelsen er en næsten tro kopi af denne lidt større model.

Helt som i MateBook X Pro er tastaturet fortsat godt, pegefeltet stort og brugbart. Og det indbyggede webcam i tastaturet er stadig en joke, der omgående burde kvæles og erstattes af en bedre løsning.

Touchdisplayet er ligeledes fint til prisen. Jeg er dog i tvivl om, hvor mange der faktisk bruger touchmulighederne på en bærbar, når man ikke kan dreje skærmen 360 grader rundt om sig selv? Under vores test var det ikke en funktion, der betød meget for brugeroplevelsen.

Det samme kan man sige om den indbyggede adgang til nemt at forbinde en mobiltelefon til computeren. Det kræver nemlig, at telefonen er fra Huawei, hvilket begrænser mulighederne noget.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Det indbyggede webcam er fortsat en joke. Flyt det og find en model af bedre kvalitet, lyder opfordringen herfra. Foto: Ekstra Bladet

Se også: Soundbaren der lever af dit tv

Ikke ramt af boykot

Den indbyggede læser til fingeraftryk i powerknappen er som i andre MateBook-modeller rigtig god. Og der er rigeligt med kræfter i form af en stor harddisk, RAM og nyeste og hurtigste generationer af processorer fra Intel.

Batteritiden er også, som Huawei lover, fin til en dags brug. Byggekvaliteten er samtidig pæn, men da der er tale om en mellemklassemodel, er MateBook 14 mere slæbbar end bærbar. Den er for at sige det pænt ganske solidt sat sammen. På samme måde slipper du heller ikke for at høre computeren, da den indbyggede blæser med jævne mellemrum kommer på overarbejde og tydeligt kan høres.

Men hvis det pæneste og letteste design af en computer betyder mindre end at få en maskine, der kan levere, hvad flertallet af brugerne efterspørger, leverer Huawei her endnu et eksempel på, at de ikke kun er mestre i at bygge gode mobiltelefoner til stærke priser.

Og modsat deres telefoner tør jeg godt anbefale et køb af MateBook 14 eller 13. Indtil videre er Windows 10 Home, der ligger på begge maskiner, nemlig undtaget den boykot, som ellers har lammet Huaweis smartphones. Og selv hvis der kommer en udvidelsen af boykotten, er det usandsynligt, at maskinen holder op med at virke.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Se også: Hovedtelefonen du bliver gift med

Det er nemt at koble en Huawei-telefon sammen med computere. Foto: Ekstra Bladet