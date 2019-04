Råd til telekunder: Forlang 1000 kroner tilbage

TIP OS: Kender du mere til sagen? Skriv til tech@eb.dk

Selvom Teleankenævnet formelt kun giver tre kunder ret i, at de nu har krav på 1000 kroner i kompensation fra Oister, så bør et langt større antal blive kompenseret, mener Forbrugerrådet Tænk.

Sagen går tilbage til 2017, hvor Oister pludselig løb fra et tidligere løfte om, at en stor gruppe af kunder aldrig skulle betale mere for deres abonnement.

Og den nye afgørelse fra et enigt teleankenævn er ganske principiel.

- Nu er det jo afgjort, at man som firma ikke bare kan love noget, det er urealistisk at leve op til. Og at det har en kontant konsekvens, hvis man alligevel gør det, siger cheføkonom og teleanalytiker hos Forbrugerrådet Tænk, Martin Salamon, til Ekstra Bladet.

Alle kunder dækket

Han sidder selv i nævnet og har deltaget i behandlingen af sagen, men udtaler sig alene som repræsentant for Forbrugerrådet Tænk. Og i den rolle er han ikke i tvivl om, at Oister bør kontakte samtlige kunder, der i sin tid blev lovet et abonnement med samme pris for altid.

- Oister har lovet alle kunderne fra dengang, at de ville få en fast pris for altid.

- Når de ikke lever op til det løfte, skal de naturligvis betale en kompensation til hele kundegruppen og ikke blot til dem, der nu har fået medhold, mener Martin Salamon.

Dokumentation: Det skriver Oister Teleankenævnet har den 8. april 2019 truffet afgørelse i din klage vedrørende "Prisen For Altid", hvilket Teleankenævnet har informeret Oister om den 9. april 2019. Teleankenævnet har givet dig delvist medhold og har afgjort, at Oister skal betale dig 1.000 DKK i kompensation.



Oister har valgt at følge Teleankenævnets afgørelse og dermed afslutte sagen, da Oister ønsker at bevare det gode kundeforhold, vi har til dig. Kilde: Beskeden til en af de tre kunder, der har fået medhold i Teleankenævnet

Forlang kompensation

Oister afviste imidlertid onsdag eftermiddag, at selskabet har tænkt sig at kompensere andre end de tre kunder, der netop har fået ret.

Hans råd til kunderne er derfor klart.

- Så må man skrive til selskabet og bede om at få kompensationen.

- Og hvis de ikke betaler - som i andre sager, hvor man ikke mener at have fået ret - kan man klage til Teleankenævnet over afvisningen.

Martin Salamon vurderer, at sagen langtfra er forældet. Det betyder, at selv kunder, der ikke har klaget, med rette kan hævde, at de har afventet afgørelsen, som altså nu er kommet.

