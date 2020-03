Ramasjang fejler på iPad

I disse 'coronatider', hvor skoler og daginstitutioner lukkes ned, er det ikke helt tosset for danske børnefamilier, at DR netop har udsendt en hel ny Ramasjang app. Faktisk har de udsendt appen i to forskellige versioner. Den nyeste har versionsnummeret 3.0.24.

Den ene version har en stor forside og er tilpasset enheder med iOS 11 og fremefter, mens DR har udgivet en version med en mindre forside, som er til enheder med iOS 10 og bagudrettet.

Desværre er ikke alt fryd og gammen i Ramasjang-land. Mange børn sidder med gamle iPads og kan derfor få problemer, da hardwaren simpelthen ikke er stærk nok til at køre appen. I hvert fald ikke uden at være ustabil.

Artiklen er lavet i samarbejde med MereMobil.dk

Advarer brugerne

De ældre iPads har simpelthen grafikkort, som er ved at være for gamle og derfor får de problemer med at køre den nye app.

- Det er enhederne iPad Air: ‘Apple A7 GPU’, iPad Mini 2: ‘Apple A7 GPU’ og iPad Mini 3: ‘Apple A7 GPU, der oplever ustabilitet, siger Kristoffer Østergaard Kristensen, kommunikationspartner i DR Kommunikation, til MereMobil.dk.

Inden man downloader app’en advarer DR da også mod, at ældre enheder og styresystemer vil opleve en begrænset udgave af forsiden. Derudover har de også beskrevet de problemer, som man kan møde her.

Løsning på vej

Det er da heller ikke hverken en skandale eller for dårligt, at disse iPads har problemer med at køre den nye app. Alle tre enheder er nemlig ikke understøttet af Apple længere. De kan dog opdateres til iOS 12, men da grafikkortet er gammelt, gør det, at de ikke kan afvikle den store forside uden 'hakken'.

DR oplyser til MereMobil.dk, at der snarest muligt er en opdatering på vej, som løser problemet og sikrer brugere med ældre iPads tilbydes en begrænset udgave af appen. Og så kan de bruge Ramasjang-appen tilfredsstillende.

Man kan også se om et 'quick-fix' løser problemet. Slet appen og installer den igen. Det kan nogle gange afhjælpe de tekniske udfordringer, lyder rådet fra DR.