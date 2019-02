Rapport: Facebook er et monster

Mandag offentliggøres en rapport, der ifølge The Guardian en gang for alle udpeger Facebook til at være det, som mange længe har mistænkt det sociale netværk for: et digitalt monster.

Rapporten, der er skrevet af kultur- og medieudvalget i det britiske parlament, leverer således en sønderlemmende kritik af Facebook for at lyve og undertrykke sandheden om, hvordan det mod betaling i årevis har set stort på brugernes privatliv.

Vildledende opførsel

Firmaet har også med åbne øjne ignoreret, at flere demokratiske valg i Vesten, herunder særligt Brexit, er blevet groft manipuleret med Facebook som et velvilligt værktøj.

- Facebook har lavet en række af offentlige udtalelser om, hvor chokeret de har været over, at brugernes data er blevet misbrugt.

- Men vores dokumenter i sagen viser, at det her fra begyndelsen har været en del af firmaets kultur. Niveauet på den vildledning, som Facebook praktiserer, er virkeligt forbavsende, siger udvalget formand Damian Collins til avisen.

Den britiske rapport kritiserer særligt Facebooks Mark Zuckerberg for at modarbejde arbejdet med at kortlægge den skade, som hans firma har påført demokratier og borgere over hele kloden. Foto: Jeff Roberson/Ritzau Scanpix

Skal reguleres strengere

Når rapporten mandag bliver offentliggjort, sker det med en klar anbefaling om at underlægge Facebook og andre techgiganter en langt strengere regulering, end det sker i dag. De - og særligt Facebook - kan nemlig ikke finde ud af det selv, mener de britiske politikere.

Samtidig anbefaler udvalget en kulegravning af den påvirkning, som Facebook har haft på alle britiske valg siden 2014.

