Regionsdirektør efter cpr-sjusk: Der er ikke skjult noget

Sundhedsdata går som varmt brød på nettet

Selvom det kan virke verdensfjernt, så er det langtfra utænkeligt, at stjålne sundhedsoplysninger kan bruges til at fastsætte prisen på en forsikring. Det mener Jens Heyn Roed Andersen, selvstændig cybersikkerhedskonsulent med indsigt i sundhedsindustrien.

- Datahandlere lever af at bygge profiler op af personer og sælge den viden til alle mulige. Hvis det kommer ud på det mørke net, så bliver de stjålne data lavet om til hvide informationer, der sælges, og så kan det ende hos forsikringsselskaber via en datahandler, som tror, de har købt lovlige oplysninger, selvom det er indhentet ulovligt, lyder det fra Jens Heyn Roed Andersen, da han forholder sig til risikoen for, at data på 504.596 patienter i Region Syddanmark kan være havnet i de forkerte hænder efter it-brøleren, som Ekstra Bladet har beskrevet de seneste dage.

Sikkerhedsbristen i Region Syddanmark, som har stået på mellem 2013 og 2018, indeholder navne cpr-numre og hjerteoplysninger, såkaldt EKG, på den halve million patienter.

Via EKG-oplysninger kan man lave en prognose over, hvor sandsynligt det er, at en kunde får hjertestop eller blodprop, og det er den type følsomme oplysninger, forsikringsselskaber kan have interesse i.

Ingen sandsynlighed

I Region Syddanmark blev det besluttet, at de mange berørte patienter ikke skulle orienteres om sagen på trods af, at regionen ikke levet op til Datatilsynets krav om overvågning på it-systemet og dermed ikke kan se, om oplysninger er blevet downloadet af de 26.000 ansatte samt et ukendt antal eksterne samarbejdspartnere, der har haft adgang.

Argumentet fra lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, Mads Koch Hansen, som har stået i spidsen for sikkerhedsvurderingen, har lydt på, at dem, der har haft adgang, har tavshedspligt og i øvrigt skal have handlet i ond tro for at misbruge oplysningerne. Derfor er det ikke særlig sandsynligt ifølge den lægefaglige direktør.

Ikke styr på data

Men det er en stor risiko at tage, påpeger Jens Heyn Roed Andersen.

- Mads Koch Hansen har ikke nogen sandsynlighed for at kunne konstatere, at de her 26.000 ansatte og eksterne samarbejdspartnere ikke har været involveret i noget, der ikke kunne bringe oplysningerne videre, siger Jens Heyn Roed Andersen, som understreger, at det ikke nok at sige, at regionen stoler på, at personerne har haft onde hensigter. Regionen skal også have styr på, hvor data kan være hentet fra.

- Han kan umuligt bevise, at det ikke er blevet handlet. For det kræver, at man er sikker på, at 26.000 ansatte og eksterne samarbejdspartnere har brugt sikre computere, smartphones eller iPads, hvor data ikke kan komme videre, fastslår Jens Heyn Roed Andersen.