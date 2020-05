Rejser til rummet i aften: Her skal de bo

Se her hvordan livet på den internationale rumstation leves

FØLG OPSENDELSEN: Ekstra Bladet sender live fra klokken 21

Klokken 22.33 i aftes sendes to amerikanske astronauter ud i rummet med Elon Musks privat udviklede raket.

Det er første gang siden 2011, at USA selv er i stand til at transportere mandskab til den internationale rumstation.

Men hvad venter der Robert L. Behnken og Douglas G. Hurley, som astronauterne hedder?

Rumstationen er siden etableringen i 1998 løbende blevet udvidet og moderniseret. Foto: Ritzau Scanpix

Alt er på hovedet

Den kommende måned skal de bo på rumstationen, der har eksisteret i 21 år. I dag svæver den godt 410 kilometer over jorden, som den flyver rundt om 15 gange i døgnet.

Hastigheden er nemlig gigantiske 27.600 kilometer i timen. Eller hvad der svarer til over syv kilometer pr. sekund.

Men hverken hastighed eller det vægtløse, iskolde rum omkring dem er en hindring for, at de op til seks personer kan eksistere på rumstationen.

Som det fremgår af en fascinerede video, den nu 54-årige Sunita Williams fra USA har lavet fra sit månedlange ophold i rummet, vænner man sig nemlig hurtigt til, at intet er op eller ned, som det plejer at være på jorden.

- Jeg har ikke siddet ned i seks måneder, fortæller hun blandt andet grinende i videoen.

Næste stop månen

Sugende toilet

Forholdene er selvfølgelig udfordrende, når det gælder hverdagshandlinger som at sove eller gå på toilet.

Sidstnævnte klares på en særdeles kostbart og avanceret udgave, hvor man skal placere sig meget præcist for, at afføring og urin rammer de 'rigtige' steder.

Og når der skal soves, sker det i små rum, som Sunita sammenligner med 'en telefonboks'.

Her lægger man sig i en sovepose, der er bundet fast, så man ikke pludselig svæver rundt.

I aften tager Bob Behnken (t.v.) og Doug Hurley tilbage til rumstationen, som de tidligere har besøgt to gange. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Gensyn for astronauter

Det har også sine fordele at være beboer på rumstationen.

For eksempel er udsigten ubetalelig og ifølge den amerikanske astronaut er det en fast fritidsbeskæftigelse at placere sig ved de tykke vinduer, som rumstationen har, og betragte jorden fare forbi under sig.

Når Robert L. Behnken og Douglas G. Hurley efter de 19 timers rejse en gang i morgen dansk tid kan koble sig til rumstationen, bliver det i øvrigt et gensyn for begge.

De har været i rummet to gange og opholdt sig på rumstationen i længere tid.

