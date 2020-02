Renser sig selv efter træning

Vi danskere er træningsglade og har ofte teknologi på os, der kan bidrage lidt til træningen. Uanset om det er et træningsur,, en træningsapp på mobilen eller en hovedtelefon.

Philips har nu lanceret en række nye lydprodukter i ActionFit-serien, som specifikt er rettet mod dem, der kan lide at have musik i ørerne, mens de sveder.

For uanset hvor meget du sveder, skal disse nye Philips-gadgets altid forblive rent, lover firmaet.

Et af de produkter, der er designet til træning, hedder noget så ucharmerende som TAST702BK/00. Det er et sæt helt trådløse in-ear-hovedtelefoner, der kan prale af IPX5-certificering.

Foto: Tek.no

Det betyder, at de er sikret mod sprøjt fra vand, men ikke vandtætte. Med andre ord kan du ikke bære dem, hvis du tager en svømmetur, men til gengæld kan du i teorien bære dem i bruseren, hvis der er brug for det. Men lad helst være.

Enhederne har en lille støttefinne, der giver dem mulighed for at sidde bedre under træningen ved at have denne finne som en støtte til øret. Derudover leveres modellen med tre forskellige størrelser af øredutter, der får enhederne til at passe bedst.

Sådan ser etuiet ud. Foto: Tek.no

Men det er ikke det, der adskiller hovedtelefonen fra mange af de andre trådløse modeller, vi har testet.

Det medfølgende etui har nemlig indbygget UV-lys til at hjælpe med at holde enheder fri for blandt andet bakterier, lover Philips. Processen aktiveres automatisk, hver gang du sætter dem i etuiet og lukker det.

På siden af etuiet tændes et hvidt lys, der lyser i nogle få sekunder, før det slukker. Derefter oversvømmer UV-lys ørepropper, som skulle dræbe de fleste af de bakterier, der skjuler sig på overfladen af ​​propperne. Hele operationen udføres på få sekunder.

Vi fik også prøvet de små enheder et øjeblik, og lyden virker ud til at være temmelig ren og neutral - selvom bassen er ret udtalt. Det kan så passe fint for dem, der har brug for et ekstra skub under løbet.

Ifølge Philips er der godt 18 timers total batteritid, når man medregner strømmen fra etuiet, der også fungerer som oplader. Den vejledende pris er sat til godt 1500 kroner.

Sammen med in-ear-hovedtelefonen er der også to andre medlemmer af den nye ActionFit-familie på vej.

Billigst er et par trådløse hovedtelefoner kaldet TASH402BK/00. Det er et par hovedtelefoner, der er af den art, der sidder på øret og ikke over dem.. Prisen er sat til godt 550 kroner.

De har et relativt enkelt og stilfuldt design med funktionsknapper placeret på undersiden af ​​selve ørepuden.

Foto: Tek.no

Philips forklarer, at de kan holde batteriet i op til 20 timer. Det burde være nok til selv de mest ivrige.

Og de er også lette at holde rene. Udover at være åndbare skulle det stof, der bruges på ørepuderne, også være lette at rense. Vi fik ikke testet det selv, men man skulle være i stand til let at skylle puderne under rindende vand og vride dem bagefter.

Du kan tage ørekopperne af og vaske dem. Foto: Tek.no

Det sidste medlem af ActionFit-serien er TASN503BK/00. Det er en trådløs in-ear-model med et kabel mellem de to øredutter.

Udover en vandtæt løsning har du også mulighed for at måle din puls via øret. Ifølge Philips skulle øret være et meget passende sted at måle hjerterytme, og sammenligninger, de har lavet selv, viser, at forskellen mellem traditionelle hjerterytme målinger og øremålinger er ret ens.

Den løsning har en vejledende pris på godt 1000 kroner, og batteriets levetid angives at være seks timer inklusive pulsmåling.

Her er det TASN503BK/00 - hvordan finder de dog på sådan et navn.