Retter billige fejl

Hvis du er en af de få, der tidligere i år smed en formue på bordet for at være blandt de første købere af Motorolas klaptelefon razr, har du grund til at føle dig snydt. Måske nærmest føle dig som en klaphat.

For i dag burde Motorola lave en bytter og udlevere den opdaterede og billigere udgave, som firmaet netop har lanceret, til de første købere.

razr 5G hedder nyheden og er markant tættere på at give den værdi for pengene, man forventer af så dyrt et produkt.

Dumpet af Ekstra Bladet: I tager SÅ meget fejl

Kom tættere på telefonen her. Video: YouTube

Vanvittig telefon til vanvittige købere

Sænker prisen

Kritikken af den oprindelige razr var omfattende: for langsom, for billigt bygget og knirkende.

De problemer ser det kinesisk ejede mærke nu ud til at have løst. Materialevalget er således mere eksklusivt, telefonen har fået flere digitale muskler og virker i det hele taget bedre gennemtænkt end det første forsøg.

Prisen har samtidig fået et hak ned på 2000 kroner, men ligger fortsat lige under 11.000-kroners mærket, hvilket er dyrt. Men i det mindste kan du denne gang glæde dig over, at du sandsynligvis får en model i hænderne, der er mere end det eksperiment, som nok aldrig burde være sendt på markedet.

I Danmark sælges razr 5G ifølge MereMobil.dk hos Telia, Call Me, Elgiganten og ProShop fra slutningen af oktober.

Foto: Motorola

Dom over foldbare telefoner: Bullshit!

Se hvordan Marques Brownlee oplever den nye telefon. Foto: YouTube

Koster over 12.000 kroner: Her er Danmarks nye foldetelefon